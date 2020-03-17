Vergi beyan ve ödeme süresi uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisinde beyanname verme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzattı.
17.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:59
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisinde beyanname verme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzattı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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