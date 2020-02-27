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"Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 31. Vergi Haftası nedeniyle Şaphane Mal Müdürü Mustafa Okka ve personeli, ilçe Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu'nu makamında ziyaret etti.

27.02.2020 09:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:17
'nın ilçesinde 31. Vergi Haftası nedeniyle Şaphane Mal Müdürü Mustafa Okka ve personeli, ilçe Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Şaphane Mal Müdürü Mustafa Okka, ziyarette Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu'na çiçek takdim ederek bir konuşma yaptı. Müdür Okka, konuşmasında, "24 Şubat - 01 Mart tarihleri arasında Vergi Haftası'nı kutluyoruz. Vergi Haftası'nın amacı mükelleflerimize vergi ödeme alışkanlığı kazandırmak ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmaktır" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, "Türkiye'de vergi bilincinin oluşturulması ülkemizin kalkınması açısından son derece önemlidir. İlçemizin ve ülkemizin kalkınmasında, hak ettiği yere gelmesinde üreticilerin, ticaret erbabının ve bizlerin vergilerimizi zamanında ve düzenli ödememiz, geleceğimiz olan çocuklarımız için iyi bir miras bırakabilme açısından son derece önemlidir. Bu vesile ile Vergi Haftanızı kutluyor, vergilerini veren vatandaşlarla birlikte kucaklaşarak ülkemizin hak ettiği yerlere gelmesi için elimizden gelen tüm gayreti de göstereceğimizi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Vergi Haftası, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Kaynak: İHA

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