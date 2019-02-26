Vergi Daire Müdürü Ceylan'dan Başkan Tutal'a Ziyaret

Seydişehir Vergi Dairesi çalışanları ile ziyarette bulunan Ceylan, Vergi Haftası nedeni ile yurt genelinde çeşitli etkinlikler yapıldığını Seydişehir'de de vergi konusunda duyarlılığı arttırmak adına kurumları ziyaret ettiklerini belirtti.

Bahri Ceylan'ın ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getiren Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ceylan ve çalışma ekibi ile bir süre sohbet ederek, "Vergi gibi önemli bir gelir kaynak küçümsenemez, vergilerini düzenli ödeyen mükelleflere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler