Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Vergi dairelerinde korona virüsüne interaktif önlem - Ekonomi

Vergi dairelerinde korona virüsüne interaktif önlem

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla aldığı önlemler kapsamında Kocaeli'de vergi dairelerine giden vatandaşlar, işlemlerini interaktif ortamda gerçekleştirilmesi konusunda uyarıldı.

20.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:37
Vergi dairelerinde korona virüsüne interaktif önlem
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla aldığı önlemler kapsamında Kocaeli'de vergi dairelerine giden vatandaşlar, işlemlerini interaktif ortamda gerçekleştirilmesi konusunda uyarıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından korona virüs nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla elektronik ortamda yapılabilen vergisel işlemlerin bu yolla yerine getirilmesi yönündeki duyurusunun ardından Kocaeli'de bulunan vergi dairelerinin camlarına bilgilendirme duyuruları asıldı. İşlemlerini yerine getirmek üzere vergi dairesine giden vatandaşlar, konuyla ilgili olarak görevliler tarafından bilgilendirilirken, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşların hangi işlemlerini interaktif olarak gerçekleştirebileceği konusuna açıklık getirildi. - KOCAELİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Ekonomi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Ekonomi
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Ekonomi
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İBB’den Kovid-19 önlemi! İstanbul’daki ulaşımda bir devre ara verildi Ekonomi
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Ekonomi
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Ekonomi
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak

Son Dakika Haberleri

Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor - Ekonomi Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında - Haberler İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek - Ekonomi Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak - Ekonomi Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler - Ekonomi
Loading