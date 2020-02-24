Haberler » Güncel » Vergi Dairesi Başkanı Müsevitoğlu, Vali Köşger'i ziyaret etti - Haber

Vergi Dairesi Başkanı Müsevitoğlu, Vali Köşger'i ziyaret etti

Vergi haftası dolayısıyla Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

24.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:47Vergi Dairesi Başkanı Müsevitoğlu, Vali Köşger'i ziyaret etti
Vergi haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

24 Şubat - 01 Mart tarihleri arasında kutlanan 31. Vergi Haftası tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Vergi Haftası nedeniyle Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Vali Köşger, yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın'da Vergi Haftası dolayısıyla mükellef ziyaretleri, bilgilendirme çalışmaları ve eğitimleri gibi etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Vergi Haftası, Selim Köşger, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:55  Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli? Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne iş yapıyor?
11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
24.02.2020 14:12:21