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Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı

Ankara Çukurambar'da geçtiğimiz yıl gerçekleşen Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik saldırıyla ilgili savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında 8 sanık için 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

27.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:21

Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, 32'si PKK'nın üst düzey yöneticisi, 2'si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 8 sanığın birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 84'er yıla kadar hapsini istedi. Savcı, 4 sanığın 15'er yıla, 1 sanığın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, firari durumdaki sanıkların dosyalarının ayrılmasını talep etti.

8 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanık savunmalarının tamamlandığını belirterek mütalaa için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Mütalaasında saldırının PKK/KCK terör örgütünce yapıldığının anlaşıldığını belirten savcı, sanıklar Abduljawad Almousa, Reşad Kokan, Mohammad Sheıkh Nahhal, Mahmoud Atıyye, Endam Gül, Amına Chıkhmous, Abdülselem Alp ve Ali Anadeni'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 84'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

4 SANIĞA 15, 1 SANIĞA İSE 5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcı, sanıklar Omar Hellı, Necah Mungan, Hussan Aldabo, Abdulmecit Mungan'ın örgüt üyeliğinen 15'er yıla kadar hapsini isterken, sanık Muhammed Eldibo'nun "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapsini talep etti. Sanık, Mehmet Kokan'ın tüm suçlardan beraatine karar verilmesini isteyen savcı, firari durumdaki 37 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

1 Şubat 2018 tarihinde Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'nın kazan dairesi büyük bir gürültüyle patladı. Patlama çevre bölgelerden de duyuldu.

Olay, akşam saatlerinde Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin alt katında bulunan kazan dairesinde gerçekleşti. Vergi Dairesi'nin alt katında kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama çevrede korku ve endişeye neden oldu. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, binanın giriş ve asma katında büyük maddi hasar meydana geldi. PKK/KCK terör örgütünce gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı

Ankara, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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