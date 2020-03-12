Vergi dairesine bombalı saldırı davasında karar
Ankara'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında hapse çarptırıldı.
12.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:29
Ankara 'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında hapse çarptırıldı.
Kaynak: Dunya.com
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