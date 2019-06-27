Vergi Denetim Kurulu'na ihbar yağdı

Vergi Denetim Kurulu'nun başlattığı yeni Vergi Kanunu'na destek olmak amacıyla gelen ihbar ve şikayetlerde, özellikle doktorlar, avukatlar, sanatçılar ve sosyal medya reklamları ile kazanç elde eden isimlerin ödediği vergilerin gereken düzeyde olmadığı öğrenildi.

Vergide daha adaletli bir yasa hazırlığı devam ederken, yasa için çalışmalarda bulunan Vergi Denetim Kurulu 'nun gündemine bazı meslek grupları oturdu. Kuruma ihbar ve şikayetler yağdığı öğrenilirken, özellikle doktorlar, avukatlar, sanatçılar ve sosyal medya reklamları ile kazanç elde eden isimlerin ödediği vergilerin, gereken düzeyde olmadığı ifade edildi. Bazı avukat, doktor, sanatçı ve şarkıcıların ödediği vergiler ile kazançlarının karşılaştırmalarının da yer aldığı şikayet ve ihbarların incelenmesi kararı alındı. Vergi Denetim Kurulu konu ile ilgili detaylı çalışmada yapacak.

DİLEKÇELERE YANSIDI

Vergi alanında çalışmalar yapan bazı kişilerin, Vergi Denetim Kurulu'nun başlattığı yeni Vergi Kanunu'na destek olmak amacıyla gönderdiği dilekçelerde en dikkat çeken konu, bazı meslek grupları ile ilgili oldu. Milyonluk kazançlarının yanında, lüks yaşantıları ile dikkat çeken isimlerin ödediği vergilerin yüzde 1'i geçmediği tespiti dilekçelere yansıdı. Bu ihbar ve şikayetlerin, yeni dönem için önemli kriter olarak kabul edilen, 'Daha çok kazanandan daha çok vergi alınmalı' ilkesi çerçevesinde incelenmesi kararı alındı. İncelemeler sonucunda, 'vergi kaçırma mı', yoksa 'vergiden kaçınma mı' olduğu tespit edilerek süreçler işletilecek. Ancak atılacak adımlarla bu alanlarda vergiden kaçınma için başvurulan yolların da engelleneceği ifade edildi.

HEM PLATFORMLARA, HEM FENOMENLERE

Edinilen bilgilere göre, bu şikayetler kapsamında sadece doktor, avukat, sanatçı, sosyal medya fenomenleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları reklamlarla yüksek gelir elde eden isimler değil, platformlar ile ilgili de kapsamlı bir inceleme çalışması yapılacak. Meslek gruplarının vergi süreçleri incelenecek, başta sosyal medya platformları olmak üzere tüm bu alanlarla ilgili kapsamlı adımlar atılacak.

Haber: ANKARA, -