Malatya
Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz
, Vergi Haftası
dolayısıyla Vali Aydın
Baruş'u ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, kamu hizmetlerinin zamanında ve verimli yerine getirilmesi açısından, vergilerin zamanında ödenmesinin önemli olduğunu belirtti.
Vergi konusunda vatandaşların bilinç düzeyinin artırılması gerektiğini dile getiren Baruş, "Vatanını, milletini seven insan vergisini zamanında ödeyen insandır. Bu ödediği vergilerin de kendisine hizmet olarak döneceğini bilen insanlar, bu bilinci layıkıyla yerine getiren insanlardır. Bu anlamda Vergi Haftası münasebetiyle düzenleyeceğiniz etkinlikler bu bilincin oluşmasında önemli rol oynayacaktır. Ben buradan vergisini zamanında ödeyen ve bu bilincin gereğini yerine getiren tüm vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Poyraz ise Vergi Haftası kapsamında yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Yunus Poyraz, Malatya, Vergi Haftası, Güncel
Kaynak: AA