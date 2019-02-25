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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Vergi Haftası" dolayısıyla vergi dairesi çalışanlarını makamında kabul etti.Defterdar Burhan Turanlı ile beraberindeki heyeti makamında kabul eden Vali Doruk, hafta boyu yapılacak etkinlikler hakkında bilgi aldı.Doruk, burada yaptığı konuşmada, vergi vermenin önemine dikkati çekerek, vatandaşa yönelik tüm kamu hizmetlerinin seri ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağın yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.Turanlı da yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Doruk'a bilgilendirmede bulundu.