Haberler » Güncel » Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek - Haber

Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek

Çıldır Kaymakamlığının desteklediği ve Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenecek 31. Vergi Haftası Masa Tenisi Turnuvası 26 Şubat tarihinde başlayacak.

19.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:00Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek
Kaymakamlığının desteklediği ve Çıldır Gençlik ve İlçe Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenecek 31. Vergi Haftası Masa Tenisi Turnuvası 26 Şubat tarihinde başlayacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut, 26 Şubat tarihinde Çıldır İmam Hatip Lisesi çok amaçlı salonunda ortaokullar ile Liseler arası masa tenisi turnuvası yapılacağını söyledi. Korkut, "Verginin tabana yayılması ve öğrencilere vergi bilincinin aşılanması amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyelim istedik. Bu etkinliğimize Ortaokul ve lise Öğrencilerimiz katılacak. Dereceye girecek olan sporcularımıza çeşitli hediyelerimiz var. Bu turnuvayı kaçırmayın" dedi. - ARDAHAN

Vergi Haftası, Çıldır, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü
10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:44  Niko Kovac kimdir? Niko Kovac kaç yaşında, nereli?
09:29  Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli? Sema Öztürk dizileri
19.02.2020 11:18:36