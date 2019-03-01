Vergi Haftası Futbol Turnuvası

30. Vergi Haftası
etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında Anadolu Üniversitesi Futbol
Takımı şampiyon oldu.
18 Şubat'ta başlayan ve hafta boyunca devam eden müsabakalar, Anadolu Üniversitesi Çarşı A Spor Tesisleri Halı Sahası'nda yapıldı. Final maçında, Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı ile Vergi Dairesi Süreksiz Yükümlülükler Müdürlüğü Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Müsabakayı Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci
, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Ersin Eroğul ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Celal Avni Öztürk de izledi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 5-4'lük skorla kazan Anadolu Üniversitesi, şampiyon olurken ve kupanın da sahibi oldu. Anadolu Üniversitesi futbol takımı kupa ve madalyasını Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci'den aldı. - ESKİŞEHİR
Anadolu Üniversitesi, Vergi Haftası, Futbol, Güncel
Kaynak: İHA