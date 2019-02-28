"Vergi Haftasında Çalışanlarımız Unutulmasın"

Aynı zaman da çalışanlarında unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Vergi Haftasına önem verilerek ülkemizde kutlanılması gerektiğini söyleyen Türk Büro-Sen Gaziantep Şube Başkanı Atilla Özbay, yaptığı yazılı açıklamada önemli konulara değindi.Vergi de adaletin sağlanması gerektiğini ifade eden Özbay, açıklamalarına şu şekilde devam etti; "Bilindiği üzere vergi oranlarında artan oranlı tarife uygulanmakta, elde edilen gelir dilimlere ayrılmakta ve her dilime ayrı vergi oranı uygulanmaktadır.Yani gelir arttıkça vergi dilimi yükselmektedir. 2019 yılında %15'lik vergi dilimine giren toplam kazanç tutarının üst limiti 14 bin 800 liradan 18 bin liraya yükseltildi. Her ne kadar bu artış, geçtiğimiz yıllara oranla daha makul olsa vergide adaleti sağlayacak bir rakam olmaktan oldukça uzak bir seviyede bulunuyor. Vergi adaletsizliğinin giderilmesi için böyle bir uygulama, bütün çalışanlar için de hayata geçirilmeli ve bütün kamu görevlilerinin gelir vergisi oranı %15 olarak belirlenmelidir."

"HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR"

Öte yandan açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışan personellerinde iş yüklerinin arttığını ve bu soruna çözüm beklediklerini de ifade eden Türk Büro-Sen Gaziantep Şube Başkanı Özbay, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nda personel yetersizliği dolayısı ile her bir çalışan iki kişilik iş yapmak zorundadır. Kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale gelmiştir. Mesai kavramı unutulmuş, yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan çalışanların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe artmıştır. Hangi işin, hangi işe eşit olduğu belirlenmeden (iş tanımı yapılmadan ) çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı işi yapanlar arasında önemli ölçüde ücret farklılıkları ortaya çıkmıştır. Maliye ve GİB çalışanlarının özel hizmet tazminatları artırılarak diğer kamu kurumlarıyla eşitlenmeli ve adaletsizlik giderilmelidir. Kurumda aynı işi yapanlar arasında ücret adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği devam etmektedir. Bu adaletsizliğin giderilmesi için hem Gelir 'de hem de Gider 'de çalışan Maliyeciler, kurum içi uzmanlık sınavlarının biran önce açılmasını beklemektedir" dedi.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI SIRALADI

Çalışanların hali hazırda da çözüm bekleyen sorunlarının olduğunu ve hızlı şekilde çözülmesi gerektiğine de değinen Özbay, sorunları şu şekilde sıraladı; " Çalışanlarımızın bir çok sorunu var. Bunların çözümü için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu sorunların en önemlileri de şuanda 657 sayılı kanunda mali hizmetler sınıfının oluşturulması, Maliye Bakanlığı ve GİB'de özel uzmanlık sınavlarının açılması ve sınavların sürekli hale getirilmesi, Ek gösterge oranlarının yükseltilmesi, ek gösterge alamayanlara da ek gösterge verilmesi sağlanması, Gelir ve Defterdarlık uzmanlığı sınavlarına müracaatta, halen çalışan personel için aranan KPSS şartı ve uzmanlık sınavlarına girişlerdeki sınırlamaların kaldırılarak, sürekli hale getirilmesi ve öğrenim durumu itibariyle kurum içi uzmanlık sınavına giremeyen tüm çalışanlara uzman yardımcılığı kadrosunun verilmesi, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan fazla çalışma uygulamasının yeniden başlatılması, resmi ve dini bayramlarda ve idari izinlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi, Kamudaki uzmanların özlük haklarının eşitlenmesi konusunda yapılan düzenlemeye Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm uzmanlar dâhil edilerek merkez taşra ayrımına son verilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesi gereğince çalışanlara verilen yol izinlerinin maliye çalışanları içinde diğer kamu kurumlarında uygulandığı gibi uygulanması, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına servis hizmeti verilmesi, hizmet verilemeyen yerlerde çalışanlara bedelinin ödenmesi, Görevlendirmelerde Vergi Daireleri Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği hükümlerine titizlikle uyulması konusunda taşra teşkilatının uyarılması, Merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarının çocuklarına kreş imkânı sağlanması, çalışanlar adına vergi haftasında bu sorunların çözüme kavuşmasını talep ediyoruz. Vergi politikaları oluşturulurken, vergi çalışanlarının öneri ve teklifleri alınmamaktadır. Maliye'de örgütlü Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşları yok sayılmaktadır. Maliye çalışanları af uygulamalarının başlatıldığı süreçte, adeta köle muamelesine tabi tutularak, mesai mefhumu tanınmadan çalıştırılmaktadır. Kurum çalışanlarının ağır iş temposuna, vergi aflarıyla gelen yeni bir iş yükü binmekte, personel mükelleflerle karşı karşıya gelmektedir. Gece-gündüz, hafta sonu demeden bayram tatillerinde dahi çalışarak Devlet hazinesini parayla doldurma görevini yürüten fedakar vergi memurlarının sorunları çözülmeden kutlamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Türk Büro-Senolarak, ekonomimizin ayakta kalması için canla başla çalışan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının insan onuruna yakışır şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini, Gelir Vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini, ya da maaş artışlarının vergi dilimleri dikkate alınarak yapılmasını, memurlara yapılan artışların vergi ile geri alınmasının önüne geçilmesi gerektiğini kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Kaynak: Bültenler