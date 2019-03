Vergi Müfettişleri, Kadınlar İçin Panel Düzenledi

Kaynak: İHA

Vergi Müfettişleri Derneği Adana Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Sağlığı" konulu panel düzenledi. Göğüs ve rahim kanseri hakkında alanında uzman doktorların konuşmacı olarak katıldığı panele kadın vergi müfettişleri ve vergi daireleri personeli başta olmak üzere çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinin kadın temsilcileri de katıldı. Katılımcıların uzman doktorlara sorularıyla ilgi gösterdikleri panelde kadın katılımcılara karanfil takdim edildi.Panelde konuşan Vergi Müfettişleri Derneği Adana Şube Başkanı Uğur Aydın, Kadınların içinde bulunduğu toplumu her zaman ileri seviyelere taşıdığını ifade ederek, "Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.Aydın, Vergi Müfettişleri Derneği olarak sosyal sorumluluklarının farkında olduklarını belirterek, şunları söyledi:"Mümkün olduğunca toplumumuzun her bireyine faydalı olmayı amaç edinerek faaliyette bulunmaya özen gösteriyoruz. Bugünün anlam ve önemine binaen organize ettiğimiz panelimizin amacı bir nebze de olsa kadın mesai arkadaşlarımızın iş stresinden uzaklaşmalarıyla birlikte onlara sağlık anlamında önemli konularda faydalı olmak, dernek olarak bu vesileyle de sadece derneğimiz üyelerimizin değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı camiasını oluşturan bütün mesai arkadaşlarımızın birlik ve beraberliğinin ve tabi ki diğer sivil toplum örgütleriyle de iş birliğinin tesisinde sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu vurgulamak istedik. Ayrıca burada misafirlerimize verilen ikramlar Adana'da geçen aylarda faaliyete geçmiş olan LÖSEV'den temin edildi ve bu sayede bizler onlara da destek vermek istedik. Onlara da buradan çalışmalarında başarılar diliyorum. Panelimize gelerek bizleri bilgilendiren birbirinden değerli alanında uzman doktorlarımıza da plaketlerimizi takdim ettik, onlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bizler Vergi Müfettişleri olarak, her yıl olduğu gibi kurumlarımızda Vergi Haftası'nı kutladık, çeşitli etkinliklere katıldık. Vergi bilincinin topluma hakim olmasını sağlamak adına konuşmalar yaptık. Verginin toplumdan gelire göre adaletli bir şekilde alınması gerekliliğini işaret ettik. Devlet ve toplum arasındaki görev ve sorumluluk dengesinde, hak dengesinde, verginin ne denli önemli olduğunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki vergi bilinci arttıkça kayıt dışı ekonomi ile mücadelemiz güç kazanacak, vergi adaleti toplumun derinliklerine nüfuz edecektir." - ADANA