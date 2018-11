Vergi Ödemelerinde Son 3 Gün

27 Kasım 2018 Salı 14:09



27 Kasım 2018 Salı 14:09

Belediyelere ödenmesi gereken 2018 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinin son günü 30 Kasım. Çankaya Belediyesi , vatandaşların faiz yüküyle karşılaşmaması için vergilerini zamanında ödemeleri çağrısında bulundu.Çankaya Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine, 2018 yılı 2. taksiti son ödeme gününün 30 Kasım 2018 tarihi olduğunu hatırlattı. Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede vatandaşların faizle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Çankaya Belediyesi, vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından online vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor. Çankaya Belediyesi, vergilerini ödeyecek vatandaşlara mesai saatlerinde Belediye'ye ait 8 farklı noktada, internet üzerinden ve bankalar aracılığıyla ödeme yapma kolaylığı sağlıyor. Çankaya Belediye Başkanlığı merkez bina vezneleri, 30 Kasım son ödeme günü de dahil öğle arası ve saat 18.00'e kadar hizmet verecek. Tahsilat büroları ise günlük mesai saatlerine göre hizmet vermeye devam edecek.Halkbank, Denizbank ve Akbank şubelerinden vergilerini ödeyebilecek Çankayalı mükellefler, belediyenin resmi internet sayfasında https://ebelediye.cankaya.bel.tr linkinden de ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Çankaya Belediyesine bağlı tahsilat şubelerinin adres ve telefonları ise şöyle: Merkez : Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay 458 89 00. Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No: 1 Sokullu Çankaya Evi içi - 481 21 36. Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mah. Artım Sok. Yıldız Semt Pazarı İçi - 441 66 54. Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No: 2 Semt Pazarı İçi - 215 76 99. Küçükesat: Esat Cad. No: 44 Çankaya Tapu İçi - 231 88 64. Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi. Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No: 94 Kat 4 - 235 93 87. Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 1516. Cad. Kapalı Pazaryeri içi -284 83 70." - ANKARA