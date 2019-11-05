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Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık

Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı ikinci taksit ödemelerinin, 2 Aralık'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

05.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:22Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık
Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı ikinci taksit ödemelerinin, 2 Aralık'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Belediyelere ödenecek vergilerin son taksit ödemeleri 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona eriyor. Kepez Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili olarak, mükellefleri cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyardı. İlçede bulunan ilan ve reklam panolarından vergi ödemelerinde son günün 2 Aralık Pazartesi olduğunu duyuran Kepez Belediyesi, vatandaşlarında ödemelerini rahatça yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Kepezli vatandaşlar, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerini Kepez Belediyesi veznelerinden ödeyecekleri gibi, ayrıca tüm Halkbank şubelerinden veya belediyenin www.kepez-bld.gov.tr resmi internet sitesindeki 'İnteraktif Belediyecilik' bölümünde bulunan 'Vergi Ödeme' kısmını tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilecekler. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Aralık, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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