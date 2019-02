Vergi Sistemi İçin Başladığımız Çalışmalarımızı Bir İleri Faza Taşıyoruz"

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) stratejilerimizle uyumlu, ekonomide yazmaya başladığımız yeni hikayenin destekçisi olacak bir vergi sistemi için başladığımız çalışmalarımızı bir ileri faza taşıyoruz." dedi.Albayrak, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ağustos ayında yaşanan finansal spekülatif sürecin hemen ardından devreye alınan politikalarla piyasalardaki sıkıntılı ve panik ortamın ortadan kaldırıldığını ve ardından ekonomideki kırılganlıkları bertaraf edecek, büyük ve güçlü Türkiye'nin ekonomik altyapısını sağlayacak Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladıklarını bildirdi.Kısa vadeli adımların, YEP başta olmak üzere orta ve uzun vadeli stratejilerin piyasalara verdiği güveni şimdi arzu ettikleri yapısal reformlarla daha da ileriye taşımak istediklerini ifade eden Albayrak, "İşte bu yapısal değişim ve dönüşüm sürecinin en temel alanlarından birini vergi alanı oluşturuyor. Arkadaşlarla bir araya geldiğimiz ilk günden beri bunu ifade ediyorum; vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temeli ve altyapısı o kadar güçlü olur. Çünkü devletlerin tarihine, medeniyetlerin tarihine baktığımızda bunu en verimli ve güzel uygulayan ülkeler hep bekası anlamında çok uzun soluklu, ömürlü olmuş." şeklinde konuştu.Bugüne kadar 16 yıllık süreçte çok büyük değişiklikler, adımlar ve verimli süreçler ortaya koyduklarını belirten Albayrak, "Ama bundan sonra yeni bir süreç... İşte bugün YEP stratejilerimizle uyumlu, ekonomide yazmaya başladığımız yeni hikayenin destekçisi olacak bir vergi sistemi için başladığımız çalışmalarımızı bir ileri faza taşıyoruz." dedi"Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz"Berat Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"YEP'te, değişimle başladığımız, önemini vurguladığımız ekonomik dönüşüm hiç kuşkusuz bu amaçlar doğrultusunda ele alınan bir vergi sistemini olmazsa olmaz kılıyor. Gerek bu desteği sağlamak gerekse tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemi için milletimize verdiğimiz sözü en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Gerek bakanlıktaki arkadaşlarla gerek Vergi Konseyi Başkanı Erdal Bey ile yaptığımız toplantılarda bu yıl içerisinde genel manada netice alacak çok önemli bir çerçeve, dönüşüm ve reform paketini hazırlamamız lazım. Özellikle maliye politikası, ekonomide dengelenmeyi ve dönüşümü yönetmek için en önemli araçlarımızdan biridir. Bir tarafta mali disiplin ve bununla birlikte risk primini ve enflasyonu aşağı çeken bir anlayışı ortaya koyarken, diğer taraftan elimizdeki mali alanı doğru şekilde, ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek ve yönetmek zorundayız.""Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız"Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, vergi politikasında her zaman gözettikleri hassas dengeyi korumaya devam edeceklerini vurguladı.Albayrak, şunları kaydetti:"16 yıldır bu dengeyi hakikatten çok güçlü bir şekilde ortaya koyan, başarılı bir şekilde yöneten bir idare var Türkiye'de. Nedir bu denge? Bir tarafta vatandaşımıza nitelik, nicelik ve kapsam yönünden en geniş yelpazede kamu hizmetlerini verebilmek için ihtiyaç duyulan kaynakları temin ederken, diğer taraftan mükelleflerimizin ekonomik kararlarına ket vurabilecek, yatırım yapmayı, girişimciliği engelleyebilecek mahiyetteki ağır bir vergi yüküne maruz bırakmama duyarlılığı ve hassasiyetidir.Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması ve bu manada tasarruflar ve sermaye birikiminin artırılması yoluyla ekonomik büyümenin teşviki, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve katma değer zincirinde yükselme ile rekabetçiliğin artırılması, vergi yoluyla sosyal kesimlerin desteklenmesi ve çevresel düzenlemelerin hayata geçirilmesi, kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması... 16 senede kayıtlı ekonomiye geçiş noktasında çok önemli adımlar atıldı ama bu dönemde, artık bu yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini, çok net söylüyorum, uygulayacağız."Devreden KDV konusuBerat Albayrak, ekonomik ve sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde vergi politikalarını çok etkin bir şekilde sahada uygulayarak belirtilen hususları öncelikleyeceklerini, gelir dağılımını daha adil hale getirme, vergi tabanını genişletme, vergiye uyumu kolaylaştırma, öngörülebilir, basit, kolay ve yönetilebilir bir vergi sistemi oluşturmanın da bu öncelikler arasında yer aldığını söyledi.Bunun yanında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve iş dünyası ile yapılan toplantılarda bu konularda istişarelerde bulunduklarını anlatan Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:"İşte devreden KDV konusu... İş dünyasından burada arkadaşlar var. Hep bu devreden KDV, ne olacak konusu var. Yeni ekosistemin içerisinde böyle bir sorunu doğurmayacak bir düzenlemeyle de hem BDDK'nın iş yükünün azaltılması hem iş dünyasının likiditeye daha net ve hızlı bir şekilde erişimiyle ilgili bir düzenleme önceliklerimiz arasında olacak. Bugün bu nokta açısından da bakıldığında ki çalışmalarımız bitmek üzere, çok yoğun bir mesai sonrasında, firma bazında, sektör bazında tek tek çıkardığımız bu bakiyeyi süreç içerisinde bütçe disiplininden de taviz vermeden nasıl eritip bu sorunu iş dünyasından, bizim gündemimizden çıkaracak adımları da kısa sürede atacağız.""Türkiye daha iyiye gidiyor"Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, vatandaşların refahını önceleyen birçok düzenlemeyi geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiklerini bildirdi.AK Parti iktidarları olarak Vergi Konseyinin katkılarıyla vergi sisteminin iyileştirilmesine yönelik çok sayıda düzenleme de gerçekleştirdiklerini anımsatan Albayrak, şunları söyledi:"Kurumlar Vergisi Kanunu'muzda attığımız adımlar, mükelleflerin gerçek kazançları üzerinden vergilendirilmesini sağlamak amacıyla enflasyon muhasebesi uygulaması devreye almak, gelir vergisindeki indirimler, asgari geçim indirimi, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin düşürülmesi bunların başında geliyor. Son birkaç gündür iş dünyasında da biz bunu ifade ettik. Biz burada belki dünyadaki en etkin istihdam paketini, destek paketini açıkladık. Ocak, şubat, mart nisan... İşte nisanda birileri bir şey bekliyor. Hayır, işin komik tarafı şu; nisan ayında her şey çok daha güzel olduğunda burada başka, orada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar? Türkiye daha iyiye gidiyor. Ağustosta 'daha kötü olur' diyenler, bugün nasıl bakıyorsa yüzümüze öyle bakacak diyebilirsiniz. Eylülde 'Türkiye batıyor' diyenler, bugün nasıl bakıyorsa öyle bakacak diyebilirsiniz ama önemli olan şu; o diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar, erken yol alanlar çok daha önde bu süreci yönetecekler. Esas konu; Türkiye'ye, Türkiye'nin bu ekonomik dönüşümüne olan inanca tüm paydaşlar olarak aynı istikamette aynı desteği vermek."Albayrak, KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için birçok vergisel düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve bu iadeler için ihtisas vergi daireleri kurduklarını anlatarak, "Yatırımcılarımızın finansmana erişimini daha da kolaylaştırmak için yeminli mali müşavir iadesi tasdik raporu ile talep ettikleri KDV iade tutarlarının KDV iadesi ön kontrol raporuna göre olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'sinin, yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içinde teminat alınmaksızın iade edilmesine yönelik düzenlemeyi söz verdiğimiz gibi uygulamaya koyduk." dedi."Bu süreçte sonuna kadar ne destek gerekiyorsa yapacağız"Berat Albayrak, Konseyin gündem maddeleri belirlenen tüm bu konularda çok önemli bir görevi bulunduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, şunları kaydetti:"Bugün Türkiye ekonomisi ve özel sektörün, şirketlerinin küresel rekabette ihtiyacı olan bir vergi reformunu hedefe koymuş bir mali yönetim var. ve bu yönetimin sizlerin ortak aklından beklentisi de bu istikamette sadece Türkiye'nin kendi içindeki rekabetçi bir vergi mevzuatı reformu düzenlemesi anlamında değil küresel anlamda da bu çerçevede yani sadece vergi oranlarını artırarak değil vergi oranlarını artırarak optimum vergiyi toplayamayız. Vergiyi çok çok düşürerek de toplayamayız. Optimum vergilendirme, basitleştirme ve sadeleştirme ama kusura bakmayın, belki 134 tane konsey toplantısı oldu. Eminin 133'ünün tamamında da bu söylenmiştir. Emin olun bu 134'üncüsü, diğer 133'ünden farklı. 'Laf ola beri gele, Bakan geldi sadeleştiriyor', her sene sadeleştiriyoruz yahu... Ama hala komplike bir şekilde dünya kadar evrakı denetleyen, önce devletin verdiği, sonra geri aldığı, sonra almadığı, vade farkı vermediği, verdikten sonra 40 kere pişman olduğu, 'niye verdim' deyip geri istediği veya 'helalleştik' deyip helalleşmeyip aslında sonradan kapıyı çalıp 'bunu biz verdik ama sonra tekrar geri al dediği'... Böyle bir şey olmaz. Açık, şeffaf ve sonuç odaklı, samimi helalleşmenin olduğu ve en önemlisi kural ve kaidelerin net bir şekilde belirlenip oyun içerisinde değişmediği, maç sırasında değişmediği, herkesin önünü çok daha net görebildiği, kural ve kaideler içerisinde işini yapanın ödüllendirilip ama iyi yapmayanın da gerekli cezaları gerekli hukuk içerisinde de gördüğü bir süreci başlatmak istiyoruz. Bu, Vergi Konseyinden çıkacak bugün itibarıyla ve sonrasında Erdal Bey İcra Komitesi'yle, kendisinin başkanlığındaki tüm alt komiteler ve konseylerle birlikte çok yoğun bir çalışmayla bu istikamette önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok daha derin bir çalışma yürütüyor ve bu süreçte sonuna kadar ne destek gerekiyorsa yapacağız."(Sürecek)