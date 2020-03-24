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Vergi süreçlerinde mücbir sebepten faydalanacak mükelleflere ilişkin düzenleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

24.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:18
Vergi süreçlerinde mücbir sebepten faydalanacak mükelleflere ilişkin düzenleme
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ ile Kovid-19 salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen, mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılacak mükellefler belirlendi.
Buna göre, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar, salgından doğrudan etkilenenler ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihlerinde mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.
Kovid-19 salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla, alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir-çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticaretiyle otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticaretiyle halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunanlar mücbir sebep hükümlerinden yararlanacak.
Beyanname ödemelerine öteleme
Tebliğle belirlenen sektörler için nisan, mayıs ve haziranda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler 6'şar ay ertelendi.
İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensuplarıyla "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" uyarınca beyanname veya bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22 Mart ile sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih arasında mücbir sebep halinde olduğu da kabul edildi.
Bu kapsamda verilemeyen beyanname veya bildirimlerin verilme süreleriyle bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15'inci günün sonuna kadar uzatıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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