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Vergi ve Kredi Kartı Ödemeleri Kredi Kartı ile Yapılabilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi ve ceza ödemelerine koronavirüs salgını nedeniyle düzenleme yaptı.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Vergi ve Kredi Kartı Ödemeleri Kredi Kartı ile Yapılabilecek
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi ve ceza ödemelerine koronavirüs salgını nedeniyle düzenleme yaptı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren değişiklik kapsamında vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları gibi ödemelerin kredi kartıyla ödenebilmesine imkan tanındı.

Koronavirüs salgınının son sürat devam ettiği şu günlerde, devlet kurumları önlemlerini artırmaya devam ediyorlar. Bunlardan sonuncusu ise GİB tarafından yapılan ödeme çeşidi değişikliği oldu. Başkanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

Bu kapsamda, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli,TC kimlik kartı bedeli, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler yer alıyor.

Söz konusu vergi türleri, yıllık gelir vergisi, zirai kazanç gelir vergisi, gelir vergisi stopajı (muhtasar), kurumlar vergisi, kurumlar vergisi stopajı, basit usulde ticari kazanç, gerçek usulde katma değer vergisi, hasılat esaslı katma değer vergisi, gelir geçici vergi, kurum geçici vergi, diğer ücretler ve katma değer vergisi tevkifatı olarak belirlendi.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Gelir İdaresi Başkanlığı, Koronavirüs, Teknoloji
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