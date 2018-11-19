Vergili'den Azerbaycan'a Yatırım

Karabük
Belediye Başkanı ve iş adamı Rafet Vergili
, Azerbaycan
'da demir ve çelik fabrikası kurduğunu bildirdi.
Vergili, yaptığı yazılı açıklamada, demir ve çelik alanında yurt içinin yanında Umman, Cezayir
, Romanya
ve İran
'da da tesislerinin bulunduğunu belirtti.
Azerbaycan'da kurduğu tesisin 1. etap açılışını Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
'in yaptığını anımsatan Vergili, şunları kaydetti:
"Bu tesis kardeş ülke Azerbaycan'da alanında kurulan ilk ve tek tesis. Dünyada ise en yeni ve en modern tesis olma özelliğine sahip. Bu gurur Karabük ve Karabüklü emekçilerimizin gururu. Firmamız tasarım, imalat, montaj ve devreye alma aşamalarının tümünü, hatasız bir şekilde tamamlayarak çok kısa bir sürede bu tesisin üretime geçmesini başardı. Azerbeycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tesisin açılışını gerçekleştirerek bizlere çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum."
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:38