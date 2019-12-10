Haberler » Güncel » Vergili'den Dünya İnsan Hakları Günü mesajı - Haber

Vergili'den Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:41Vergili'den Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Belediye Başkanı Rafet Vergili, 10 Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vergili, mesajında, tüm insanların dil, din, ırk, cins ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan ve 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 71. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

İnsanın en yüce değer olarak görüldüğü anlayışla kaleme alınan ve Birleşmiş Milletler üyesi devletler tarafından imzalanan beyannamenin; insanlık tarihinin geçmişten gelen mücadele ve arayışları neticesinde oluşturulduğunu, tüm insanların ortak güvencesi olarak adeta insan haklarının anayasası hüviyetini aldığını ifade eden Vergili, şunları kaydetti:

"Pek çok mazlum millete örnek teşkil eden bir milli mücadelenin sonunda, kurulan Cumhuriyet ile birlikte çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olma yürüyüşünde emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, birey, kurum ve devlet ilişkilerini evrensel boyutta düzenleyen bu bildirgenin de altına ilk imza atan ülkelerden biri olmuştur. Türkiye; beyannamenin ruhuna uygun olarak bugüne kadar insan haklarının en üst düzeyde tesis edilmesine, bunların güvence altına alınarak değişen koşullara göre geliştirilip uyarlanmasına ve bu evrensel değerlerin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tüm dünyada egemen olması noktasında gayretlerine kararlılıkla devam etmektedir. Bu çerçevede devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız. Bu duygu ve düşüncelerle; insan hakları ihlallerinin olmadığı, sevgi ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya temennisiyle başta milletimiz olmak üzere tüm dünya milletlerinin insan hakları gününü kutluyorum." - KARABÜK

Karabük, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haber
14:39 "Güçlü Ve Müreffeh Bir Gelecek, Gençlerimizin Zihin Dünyasında Saklı" - Haber
14:38 DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber
14:34 Çanakkale ruhu Erdemli'de yaşatılıyor - Haber
14:34 Öğrencilere eğitim semineri verildi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:40:47