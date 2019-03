Vergili, "Karabüklüler Tekrardan Karabük'ü Bize Teslim Edecektir"

Kaynak: İHA

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili 31 Mart Yerel Seçimler öncesi Hürriyet Caddesinde son mitingini gerçekleştirdi.Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği mitinge Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili yanı sıra Safranbolu MHP Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Mitingde konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, diğer adayların tahammülsüzlük içerisinde yapılan projeleri takdir etmedikleri gibi her işi eleştirmeye gayret ettiklerini belirterek, "10 yıl içerisinde yapmış olduğumuz hizmetler Karabük'ü tam geriye yönelik 70 yıllık hizmetler yaptık. Mezbaasından haline kadar alt geçidinden meydanına kadar, yürüyen merdiveninden oarklarına kadar, sosyal yaşam merkezlerine kadar, spor tesislerine kadar ve Safranbolu'yu birbirine bağlayan Çelik köprüye kadar 10 yıl içerisinde Karabük Belediyesi üretti. 1 Milyon ton asfalt kullandı. 4 yıl gibi biri süre içerisinde doğal gazı dağıttı. Alt yapı hizmetlerinde hiçbir eksik bırakmadı. Şimdi hepsi ellerine boya kalemi almış yapmış olduğumuz icraatlar üzerinde birisi lamba çiziyor, öbürü ağaç çiziyor. Biri daha önceden belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımız diğeri 3 yıl milletvekilliği yapmış. Ne bu caddelerde ne de sokaklarda gözükmüş ne bir Allah'ın kulunun işini görmüş. Karabük'e yaptıkları tek bir iş yok" dedi."Karabüklüler 31 Mart akşamı tekrardan Karabük'ü bize teslim edecektir"Dört aydan bu tarafa seçim sürecinin devam ettiğini ifade eden Vergili, "Yapacakları tek bir proje olmadığı gibi tek yaptıkları iftira kampanyaları ile, itibarsızlaştırma kampanyaları ile Rafet Vergili'ye çamur at, iftira at, iş hayatına kadar sözler üret, yapmış oldukları işleri görme. Tek yaptıkları bu. Ben şuna inanıyorum. Allah bana Karabük'e vefa borcunu ödemeyi nasip etti. Bende Karabük'e ne yapılması gerekiyorsa yaptım. Bütün dostlarım, bütün partililer, bütün Karabüklüler bizi bağrına basacak 31 Mart akşamı tekrardan Karabük'ü bize teslim edecektir" diye konuştu.Konuşmanın ardından Vergili, kendisini dinlemeye gelen yoğun kalabalık ile Hürriyet Caddesinde yürüyüş gerçekleştirdi. - KARABÜK