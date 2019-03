Vergili, "Kararların Hepsini Meclisimizin Oy Birliği ile Aldık"

Kaynak: İHA

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili basın mensupları ile bir araya geldi.Başkanlık makamı toplantı odasında basın mensupları ile bir araya gelen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kredi Yurtlar Kurumu'na ve Karabük Valiliğine devredilen binaların meclis üyeleri tarafından alınan ortak karar ile devredildiğini söyledi.AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ın söylenmemiş cümleler üzerinden propaganda yürüttüğünü belirterek, " Bugüne kadar kendisini hiçbir terör örgütü ile ilişkilendirmeme rağmen hemen hemen bütün toplantılarımda böyle bir siyasi propaganda içine çekmeye çalışmadık. Kendisi ile ilgili bir kere bile yalancı demediğim halde sürekli olarak ben böyle itham edildim deyip karşı saldırı hazırlığı içerisinde ve bugün kendisinin rektörlük yapmış, profesörlük yapmış, milletvekilliği yapmış olan bir kişi sürekli siyasi programın içerisinde mağduriyet politikası oluşturup siyaset yapmaya çalışıyor. Hiç aslı astarı olmayan sözlerle, yapılabilirliği olmayan projelerle propaganda yürütüyor. Kendisinin yalnız 6 yıllık başarılı bir rektörlük görevinden sonra kendisini şovları ile siyasete hazırlayıp başarısızı 3 yıllık bir milletvekilliği görevinden sonra Karabük'ün hiçbir caddesinde gözükmeyip, bugün caddelerde sokaklarda, hiç içerisine girmediği caddelerde kurumlarda siyaset yapmaya çalışmakta. Karabük'ün müşterek alınmış kararlarını hiçe sayarak, emeği geçen insanların değer vermeden her şeyi ben yaptım algısı ile siyaset yaptığı için şuanda da aynı tutum içerisinde devam etmekte. Bu son derece üzüntü verici" dedi.Vergili, Uysal'ın Karabük'teki dayanışmaları görmemiş biri olduğunu ve üreteceği hiçbir politikasının olmadığını dile getirerek, "Geldiği zaman vefa olayını tamamen ortadan kaldırarak partisindeki tüm meclis üyelerini tasfiye ederek yapılabilirliğini tartışmadığı projelerle halka birşeyler sunmaya çalışmaktadır. Ben başarılı olacağına inanmıyorum. Bu projelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini AK Parti'nin yetiştirdiği komisyon üyelerinden öğrenebilirdi" ifadelerine yer verdi."Kararların hepsini meclisimizin oy birliği ile aldık""Biz toplum menfaati olduğunda kamu zararını hiçbir zaman düşünmeyen belediye başkanıyım" ifadelerini kullanan Vergili, "Toplumun menfaatlerini ön planda tuttum. Kredi Yurt Kurumunu sattı ve zarar ettiğimi söyledi. Biz bu kararların hepsini meclisimizde oy birliği ile aldık. Oy birliği olmadan Karabük'te hiçbir karar almadık. Kredi Yurtlar Kurumuna bu bina satılırken, üniversiteye faydamız olsun, gariban çocuklara faydamız olsun diye devrederken meclisimiz tereddütsüz oy birliği kararı almıştır. Buradan bu kararı alırken 11 MHP'li meclis üyem varken diğer partililerin oyu 20 tane diğer partililerin oyu vardı. AK Parti çoğunlukla 15 tane temsilcisi vardı. Bunun hesabını şimdi sormaya kalkıyorlar. Belediyeyi zarara uğrattı diye kendi kendine propaganda üretmeye çalışıyor ki gerçekten Karabük'ün özünde yaşamadığı için bu şekilde davranıyor" diye konuştu."AK Partili meclis üyesi arkadaşımızın muhalefet şerhi yoktur"Uysal'ın Valilik binası ile ilgili de propaganda yürüttüğünü kaydeden Vergili, "Önce 5 milyondu sonrada 50 milyon TL olarak çıkarttı mal varlığının değerini. Kendisi her gün rakamları ortaya çıkartıyor, yükseltiyor. Merkez Partinin yani iktidar partisinin talepleri doğrultusunda böyle bir program başlatıldı. Bu kararların tamamı meclisimizden oy birliği ile alınarak devredildi. Bir tane AK Partili meclis üyesi arkadaşımızın muhalefet şerhi yoktur" dedi."Yurt dışından uzmanlar getirdik"Vergili her yaptıkları işle ilgili önce kurumlara yazı yazdıklarını ve ondan sonra projelerine koyduklarını ifade ederek şunları söyledi: " Araç çayı ile ilgili rekreasyon çalışmasını hazırlarken 2013 Belediye başkanlığı dönemimde önce Devlet Su İşleri'ne yazı yazmışım. Böyle bir proje yapacağım diye. Sonra projenin tüm detaylarını verdikten sonra DSİ bize 12 Kasım 2015 tarihinde etütlerini yaptıktan sonra böyle bir projenin yapılmasına izin vermeyeceklerine dair yazı yazmışlar. Buranın yapılabileceğine dair yurtdışından uzmanlar getirdik. Buranın yapılabileceği ile ilgili tüm projelerimizi hazırladık. DSİ'ye buradaki sel problemini çözeceğiz dediğimiz halde kendileri burada sel tutma bentlerinin, baraj yapılmadan böyle bir şeye izin vermeyeceklerine dair yazı yazdılar. Şuanda kendisi proje kapsamına almış. Hatta Yeşil Mahalleden yukarda araç çayının halen ıslah çalışması bitmemiş, 15 yıl daha Bostanbüküne kadar sürecek projeyi de kendisi yine proje kapsamına almış.""Karabük'ün geleceğini projelendiren belediyecilik anlayışı içerisindeyiz"Prof.Dr. Uysal'ın 20 projesinin arasında olan 11 projenin belediyenin faaliyetleri arasında olduğunu beliren Vergili "Bizim programa almadığımız yapılabilirliği tartışılır projelerdir. Çünkü çoğu özel mülkiyettir. Zıpzıp parkı çocuk eğlence merkezi projesi gerçekten bunu ben düşünememiştim, hocamı tebrik ederim. Biz Karabük'ün geleceğini projelendiren belediyecilik anlayışı içerisindeyiz" dedi."Seçimi kaybettiğinde bütün siyasi hayatı bitecektir"Uysal'ın sosyal medya hesabı üzerinden psikolojik rahatsızlık yaşadığına dair paylaşımda bulunmasının sorulması üzerine konuşan Vergili, "Seçim kazanmışım, kaybetmişim korkusu olmayan tek adam benim. O seçim kaybettiği zaman bundan sonraki bütün siyasi hayatı bitecektir. Ben seçim kaybettikten sonra Karabük ile ilgili yapacaklarım devam edecektir. Bu makam bana 2 kere halka hizmet şerefi nail oldu. Benim en ufak bir tereddüdüm yoktur. Bu olayların hiçbiri psikolojimi bozmaz. Çünkü onun öyle bir psikolojisi bozulmuş ki 5 tane yumurtanın hesabını anlatamadı. Onun için fazla ciddiye almama gerek yok" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK