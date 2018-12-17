Vergili, Kayabaşı Halkıyla Buluştu

Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Mobil Başkanlık Ofisi uygulaması kapsamında Kayabaşı
Mahallesi halkıyla buluştu.
Vergili, Mobil Başkanlık Ofisi uygulaması kapsamında Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sosyal Yaşam Merkezi'nde mahalle halkının sorunlarını ve isteklerini dinledi.
Mobil Başkanlık Ofisi uygulamasıyla vatandaşların kedisine kolayca ulaşabildiğini ifade eden Vergili, "Mahallelerde artık iki üç sorun konuşuyoruz. Bu sorunlar da ufak sorunlar. Bir sonraki toplantıda sorunlar bitmiş olur. Bu da yapmış olduğumuz uygulamanın ne kadar verimli olduğunu gösteriyor." dedi.
Rafet Vergili,Karabük,Kayabaşı
Kaynak: AA