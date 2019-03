Vergili, "Polis Akademisinin Yüz Karasıdır"

Kaynak: İHA

Basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal 'ın şehitlere hakaret edecek duruma geldiğini belirterek polis akademisinin yüz karası olduğunu söyledi. Polis akademisinin yüz karasıdır"AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın kent meydanı hakkındaki açıklamalarına cevap veren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Mevcut atamış aday o kadar cüretkar davranabiliyor ki şehitlerimize dahi hakaret edecek duruma gelmiş vaziyette. Kendisi bir polis akademisi mezunu olarak, polis akademisinin yüz karasıdır. Şehitlerimize hakaret verici boyutlarda bile konuşma yapabiliyor. Konuşmasında "Yani şimdi biz Allah'a dua mı edeceğiz? Allah'ım bize bir şehit gönder de biz bu meydanı kullanalım mı diyeceğiz? Elbette ki bizim şehitlerimiz değerlidir ama dirisi daha değerlidir" diyor. Diğer konuşmasında ise; "Bir şehidimizin cenazesi geldi. O'nu kaldırdık, bir kere cenaze kalkmış. Yıllar oldu o kent meydanı yapılmış, bir tane şehit cenazesi kalkmış, biri şehit biri normal şehit. Şimdi ne yapacağız? Burayı üçüncü kez kullanmak için Allah'a dua mı edeceğiz? Allah'ım bize şehit gönder de meydanı mı kullanacağız diyeceğiz? Bizim orada şehide vereceğimiz yarım saatlik bir zamandır" diyor. Evet görmüş olduğunuz gibi bu atanmış adayın psikolojisinin tamamen bozulmuş olduğunun bir göstergesi. Ne konuştuğunu artık bilmiyor. Adamın siyaset uğruna söyleyemeyeceği bir şey yok. Her şeyi söylüyor. Şehit cenazelerimiz ile bile bu şekilde konuşabilecek cüretkarlığı gösterecek bir kişinin Rafet Vergili'nin hakkında söylemiş olduğu sözler o kadar önemli değildir. Aziz şehitlerimize bu saygısızlığı yapan kişi gerçekten polis teşkilatının tam bir yüz karasıdır. Şimdi kendisine tekrardan kent meydanımız hangi anlamlarda kullanılmış söyleyeyim. 15 Temmuz'larda, devlet liderlerimiz geldiği zaman ve şehit cenazelerimiz geldiği zaman cenazemizi biz buradan uğurladık. Bunu çok basite indirerek konuşması normal. Şimdi gelmiş kent meydanını bugün bir şehir bahçesine çevirme düşüncesi hasıl olmuş" dedi.İyi Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Dursun Altıparmak 'ın Belediye Başkanlığı görevinde olduğu dönemlerde belediyecilik anlayışının olmadığını ifade eden Vergili, "Dursun Altıparmak Bey şu anda belediyecilikten bahsediyor. Onun dönemindeki Karabük gazetelerine bakalım. Burada halk hizmetin aksatılmasını istemiyor yazıyor. Çünkü belediyecilik diye bir şey yok. Her taraf virane içersinde. Hiç bir şeyi becerememiş, yapamamış. Sürekli olarak işçilerden ve işçiler ile olan sıkıntılardan bahsediyor. Yine bu gazete de ise Belediye işçisi rahatlayacak yazıyor. Belediye işçilerinin maaşlarını ve ikramiyelerini ödeyememiş. Ama bunun üstünden siyaset yapıyor" diye konuştu."Anketlerde çok ileride olduğumuzu görüyoruz""Biz anketlerde çok ileride olduğumuzu görüyoruz" diyen Vergili, "Ama bu seçimlerde anketlerin çok güvenilir olmadığı biraz ortada. Ama her anketin neticesinde de hemen hemen aynı yerdeyiz. Bazı noktalardan dolayı anketlere de pek fazla güvenelim demiyoruz. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anketler de çok ilerideyiz ki diğer arkadaşların başarılı olmasına zaten imkan yok" ifadelerini kullandı. - KARABÜK