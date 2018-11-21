Vergisini Ödeyene 'Boza' İkram Edildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:30



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:30

– İSTANBUL Başakşehir Belediyesi emlak, çevre ve temizlik gibi vergileri ödemek için hizmet noktalarına gelen vatandaşlara boza ikram etti.Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamayla vergisini ödemek için hizmet binalarına gelen mükelleflere kış aylarının vazgeçilmezi 'boza' ile teşekkür etti.VATANDAŞLAR BOZA İKRAMINDAN MEMNUNVergi işlemleri için numara alarak sıraya giren vatandaşlar, karşılarında boza standını gördüklerinde kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı, daha sonra stant görevlisinin ikram ettiği bozayı afiyetle içti. Boza ikramından dolayı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür eden vatandaşlar, ilk kez karşılaştıkları uygulamanın kendilerini hayli mutlu ettiğini de söyledi. - İstanbul