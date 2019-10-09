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"Vergiye Gönüllü Uyum" Programı

Sinop Defterdarı Naci Günaydın, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen"Vergiye Gönüllü Uyum" Programı çerçevesinde Defterdarlık olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

09.10.2019 13:46
Sinop Defterdarı Naci Günaydın, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen"Vergiye Gönüllü Uyum" Programı çerçevesinde Defterdarlık olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vergiye Gönüllü Uyum" Programı çerçevesinde Vergi Haftası'nda yoğunlukta olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ile birlikte esnaf ziyareti ve toplantılar yapılarak vergi konusunda oluşan sorunlar ve çözüm önerileri hususunda eğitici programlar düzenlediklerini belirtti.
Sinop Defterdarlığı olarak, kanunların vermiş olduğu yetki çerçevesinde denetimleri sürdürdüklerini de aktaran Günaydın, "Çalışmalarımız ve denetimlerimiz, toplumda vergi bilincinin oluşması, kayıt dışı kalmış işletmelerin kayıt içine alınması, aynı zamanda vergisel yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getiren mükelleflerimizin de korunması ve ortaya çıkacak haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla yapılmaktadır. Ayrca denetim faaliyetleri sırasında, mükelleflerimizden denetim ekiplerimize yardımcı olmaları konusunda da desteklerini bekliyoruz." dedi

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Haftası, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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