Veri ihlalini önlemek için gereken 7 adım

Siber Asist veri ihlalini önlemek için izlenmesi gereken 7 adımı açıkladı. Siber Asist, verilerin güvenliğine yönelik hassas davranan şirketler için sistemlerinin ve verilerinin tehlikeye girebileceği birçok ihtimal bulunduğuna dikkat çekiyor.

Şirketler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation - GDPR) uyum danışmanlığı hizmeti sunan Siber Asist'in Hukuk Danışmanı Beliz Özkırım'a göre, şirketlerde veri ihlallerine neden olabilecek 7 duruma dikkat edilmesi gerekiyor:

Çalışanlar, veri ihlali konusunda en zayıf halka konumunda bulunmaktadır. Gizli bilgilerin yanlış e-posta adreslerine iletilmesi, veri güvenliği prosedür ve politikalarına riayet edilmemesi, şirket tarafından gerekli eğitimlerin verilmemesi, şirket güvenliklerinin ihlal edilmesi, korumalı güçlü parolaların kullanılmaması gibi birçok neden şirket çalışanlarından kaynaklı veri ihlallerinin oluşmasına örnek gösterilmektedir.

Siber suçlular, şirketleri birçok yönden hedefliyorken, kullandıkları yöntemler genel olarak üç kategoriye ayrılmaktadır. İlk olarak, hassas bilgilere erişmek için istismarları kullanan hackerler, şifre korsanlığı yaparak verilere erişebilmektedir. İkinci tür siber saldırı yöntemi ise hassas bilgileri toplamak veya iş kesintilerine neden olan kötü amaçlı yazılım kullanımını içermektedir.

Siber suçluların kullanıcılar hakkında edindikleri bilgileri kullanarak kandırmaya yönelik yaptığı girişimler, sosyal mühendislik olarak adlandırılmaktadır. Hackerler; kişi, resmi bir kurum ya da şirket adı altında kullanıcılara yönelik en çok oltalama saldırılarını gerçekleştirmektedirler. Genellikle resmi kuruluş ya da şirketler üzerinden atılmış gibi gösterilen e-postalar ile kullanıcıları ağlarına düşürmekte ve veri ihlaline sebebiyet vermektedirler.

Şirketlerde sadece yetkili çalışanların erişimine açık olan önemli veriler, yetkisiz erişimlerle veri ihlalinin yaşanmasına sebep olabilmektedir. Kişisel veri niteliğinde ve şirketin koruma sorumluluğu altında olan verilere, erişim yetkisi olmayan bir çalışanın ulaşması ve bunu sızdırması veri ihlallerine yol açabilmektedir.

Siber güvenliği tehdit eden en önemli saldırı türü olan fidye yazılımını; dosyaları şifreleyen ve virüs bulaşan şirkete şifre çözme anahtarını almaları için maddi şantaj yapan bir tür kötü amaçlı yazılım olarak tanımlamak mümkündür. Genellikle e-postalarda eklere gizlenerek şirket sistemlerine sızan fidye yazılımlarına karşı şirketler oldukça savunmasız kalmaktadırlar.

Çalışanlar, şirketler için siber güvenlik açısından ciddi bir iç tehdidi oluşturmaktadır. Yalnızca hassas bilgilere erişilmesine yardımcı olan hatalar yapmakla kalmayan çalışanların bazıları, sahtekar veya veri hırsızı olabilmektedir. Yetkisi olmayan verilere erişmeye çalışan şirket çalışanları, intikam ya da finansal kazanç için rakip şirketlere kişisel verileri sızdırabilmekte ve veri ihlallerine sebebiyet verebilmektedir.

7. Fiziksel hırsızlık: Veri ihlallerinin tümü dijital ortamda tutulan veriler üzerinden gerçekleşmemektedir. Veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin ayrıca fiziksel veri hırsızlığından da endişe duymaları gerekmektedir. Bilakis hassas bilgilere erişim sağlayan evraklar ve cihazlar hırsızların hedefi haline gelmektedir. Evrakların yok edilmemesi, verileri saklayan USB belleklerin kolayca erişilebilir yerlerde olması, kişisel verilerin tutulduğu dolapların kilitli olmaması ve gereken idari tedbirlerin alınmamış olması şirket verilerinin fiziksel yollarla da çalınmasına neden olabilmektedir.

- İstanbul