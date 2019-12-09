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Veri ihlalleri hasta bakım süreçlerini olumsuz etkiliyor

Fidye yazılımı saldırıları ve veri ihlallerinden sonra sağlık kurumlarının siber güvenliklerini iyileştirme süreçleri, hasta bakımı ve sonuçlarındaki zamanlamayı olumsuz etkilediği Vanderbilt Üniversitesi araştırmasında ortaya kondu.

09.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:12Veri ihlalleri hasta bakım süreçlerini olumsuz etkiliyor
– Fidye yazılımı saldırıları ve veri ihlallerinden sonra sağlık kurumlarının siber güvenliklerini iyileştirme süreçleri, hasta bakımı ve sonuçlarındaki zamanlamayı olumsuz etkilediği Vanderbilt Üniversitesi araştırmasında ortaya kondu.

Araştırmacılarına göre, sağlık kurumlarını hedef alan fidye yazılım saldırılarından ve veri ihlallerinden kaynaklanan iş kesintileri sağlık süreçlerini olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle kalp hastalığı gibi tedavisi hassas olan hastaların bu süreçten daha fazla etkilendiğini raporlayan araştırmacılar, yaşanan saldırılardan sonra hastaların EKG (Elektrokardiyografi) çekim sürelerinin geciktiğini, doktor ve hemşirelerin hastalarla ilgili tedavi süreçlerini de aksattığını açıkladılar. Sağlık kurumlarında yaşanan veri ihlallerinin olumsuz ciddi sonuçlara varabileceğini belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun'a göre, sağlık kurumlarının siber güvenlik altyapılarını uzmanlar gözetiminde değerlendirmesi ve yapılandırması gerekiyor.

Hızlı geri bildirim çok önemli

Üç binden fazla sertifikalı sağlık kurumunda 2012 - 2016 yılları arasındaki hasta ölüm oranlarını araştıran inceleme sonucunda incelenen hastanelerin yüzde 10'unda veri ihlali yaşandığını ortaya çıkarken, veri ihlallerinin, doktor ve hemşirelerin hastalarla ilgili çalışma hızlarını ve tedavi süreçlerini yavaşlattığı görüldü. Sağlık kurumlarında kayıt altında tutulan verilerin sağlık operasyonları için önemli bir nokta olduğunu hatırlatan Gürsel Tursun, sağlık kurumlarının yaşanan ihlallerden sonra hızlı bir reaksiyon alması gerektiğini ifade etti.

EKG süresi 2.7 dakika gecikiyor

Göğüs ağrısı olan bir hastanın acil servisten EKG çekilmesine kadar geçen sürenin kalp krizinden kaynaklı ölümüne etki oranını da inceleyen araştırmacılar şaşırtıcı bir sonuca ulaştı. Birinin EKG'sinin çekilebilmesi için geçen sürenin veri ihlalleri yaşandıktan sonra 2.7 dakikaya kadar arttığını öğrendiler. Araştırma sonucuna göre, yüzlerce sağlık kurumunda her yıl yaklaşık olarak 10 bin kalp krizi gerçekleşirken, 36 ölümle karşılaşıldı.


- İstanbul

Kalp Krizi, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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