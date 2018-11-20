Veri Kaskosu Platformu Kuruldu

Veri bankası BulutBroker, Veeam ve HPE iş ortaklığıyla kurulan Teknolojinin Veri Kaskosu Platformu, düzenlenen özel bir toplantıyla tanıtıldı.
Verinin önemi her geçen gün artarken, iş dünyasının sahip olduğu kritik verinin ikinci adresi olarak güven altına alabileceği "Teknolojinin Veri Kaskosu Platformu" BulutBroker, Veeam ve HPE iş ortaklığıyla kuruldu. 23 Ekim 2018 Salı günü Radisson Blu Ortaköy
'de düzenlenen özel bir davette iş dünyasına tanıtılan platform, HPE'nin donanımı, Veeam'in yazılım teknolojileri ile BulutBroker'ın veri yönetimine odaklanmış mühendislik güçlerini bütünleştirerek iş dünyasın iş sürekliliği ihtiyaçlarını yasal yükümlülüklere uygun biçimde Türkiye
'de karşılıyor.
Teknolojinin Veri Kaskosu Platformu ile iş dünyasının teknoloji altyapısını güven altına alırken yaşanabilecek kötü durum senaryosunun giderilmesini taahhüt ediyor. Faaliyet alanı ve ölçekten bağımsız olarak işini veriyle gerçekleştiren her şirketin ihtiyaç duyduğu veri yedekleme, felaket yönetimi (replikasyon) ve iş sürekliliği gibi hizmetleri Türkiye'de tek elden "kullandığın kadar öde" modeli ile sağlayan Teknolojinin Veri Kaskosu Platformu, meydana gelebilecek tüm teknolojik altyapı sorunlarından bağımsız olarak kurumların kendi işlerine odaklanmalarını kolaylaştırıyor.