Veri madenciliği, kişisel veri güvenliğini tehdit ediyor

Kişisel cihazlarda veri güvenliğini korumak adına önerilerde bulunan Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mitat Uysal, büyük teknoloji şirketlerinin yaptığı veri madenciliğinin de kişisel verilerin korunmasında büyük bir tehdit unsuru olduğunu kaydetti.



Dünya genelinde son yıllarda artan siber saldırılar, bireylerden devlet kurumlarına ve global şirketlere kadar herkesi tehdit ediyor. Nitekim teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber saldırılar da çeşitlenmeye başladı. Özellikle son dönemlerde sosyal medya hesaplarının, kişisel bilgisayarların ve cep telefonlarının içine sızılarak kişisel tüm bilgiler internete sızdırılıyor. Siber zorbalıktan korunmak için birtakım tedbirlerin alınabileceğini belirten Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mitat Uysal, cep telefonlarına yüklenen her türlü yabancı yazılımın tehdit oluşturabileceğini söyledi. Ünsal, "Bilinmeyen sitelerden indirilen yazılımlar cep telefonlarına yüklenmemeli. Siber zorbaların kişisel cihazlarımıza ulaşmalarını sağlayan birçok yöntemi var. Hatta kısa bir süre önce bilinmeyen numaraları veren bir yazılım üzerinden insanların kişisel verilerine sızdılar. Bu uygulamayı yükleyen herkes, kişisel bilgilerini bilinmeyen kişilere teslim etti" dedi.



"Cihaz güvenliği nasıl sağlanmalı"



Cep telefonlarındaki güvenlik sorunlarını anlatan Prof. Dr. Mitat Uysal, bu sorunlara karşı alınacak önlemleri de şu ifadelerle aktardı: "Güvenlik yazılımları, profesyonel yazılımlar ile cihaz güvenliği sağlanabilir. Her tehdide karşılık geliştirilen koruyucu yazılımlar var. Ancak güvenlik sorunu her cihaza göre değişiyor. iOS kökenli cihazlarda muazzam bir kapalılık var. Bunların içerisine sızmak çok zor. Android cihazlara ise giriş daha kolay oluyor. Bu noktada sıradan kullanıcının alacağı önlem birtakım güvenlik yazılımlarını kullanmak olabilir. Bunun dışında iOS kullanıcıları kesinlikle jailbreak ya da hacking gibi işlemlere bulaşmasınlar. Bu işlemler telefonların güvenliğinin kırılmasına ve dış tehditlere karşı açık hale gelmesine neden oluyor. Bir de hiçbir kullanıcı bilmediği sitelerden bedava diye oyun ya da uygulama indirmesin. Dünyada karşılığı olmayan hiçbir şey yok. Eğer bir uygulama için bedava deniliyorsa, bilin ki onun karşılığını bir şekilde alacaklardır. Bu karşılık da kişisel cihazlardaki bütün bilgilerin kopyalanması, toplanması ve kişiye karşı kullanılmasıdır. Şimdilerde ise 'veri madenciliği' yani verilerden bilgi çıkarma diye bir durum var. Dünyada bu konudan çok büyük gelir elde eden şirketler var. Bunlar en başta Microsoft, Google gibi büyük şirketlerdir."



Ön kameralara dikkat



Kişisel cihazlarda bulunan ön kameraların da birer tehdit unsuru olduğunu belirten Uysal, "Bilinen uygulamalar dışında özellikle sosyal medyada fotoğrafların paylaşılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü sosyal medyaya yüklenen veriler, fotoğraflar anında yayılabiliyor. Bu durum da kişisel veri güvenliğini tehdit ediyor ve kötü niyetli kişilerin bu verileri istedikleri gibi kullanabilmelerine zemin hazırlıyor. Bu nedenle özellikle bilinmeyen uygulamaların, cihazın kameralarına ve kişisel verilere erişmesine izin verilmemeli" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA