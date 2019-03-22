Veri Madenciliği ve Yapay Zeka Mekanizmalarıyla Bilgi Yönetilebilir"

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bilgi alabildiğiniz, ölçebildiğiniz her şeyi yönetmeniz daha kolay olur ama fazla bilgi de işi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Bu anlamda veri madenciliği ve yapay zeka mekanizmaları geliştirilerek biriken fazla bilginin yönetilmesi sağlanabilir." dedi.Oda'nın Yazılım Sanayi Meslek Komitesi tarafından, ASO'da, Ankara'daki teknoparkların genel müdürleri, yazılım firmaları ile kamu kesimi temsilcilerinin katılımıyla bilgi paylaşımı ve iş birliği toplantısı düzenlendi.Özdebir, burada yaptığı konuşmada, teknoparklarda çok güzel çalışmalar yapıldığını, ilgili paydaşların güçlerini birleştirmesi halinde Türkiye'nin ivme kazanacağını söyledi.Teknolojideki hızlı dönüşümün beraberinde birçok risk getirdiğini belirten Özdebir, "Bugün bir üçüncü dünya savaşı olacaksa bu savaşın siber savaş olacağı söyleniyor." ifadesini kullandı.Türkiye'nin daha kaliteli ürünler üretmesi gerektiğini vurgulayan Özdebir, "Bilgi alabildiğiniz, ölçebildiğiniz her şeyi yönetmeniz daha kolay olur ama fazla bilgi de işi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Bu anlamda veri madenciliği ve yapay zeka mekanizmaları geliştirilerek biriken fazla bilginin yönetilmesi sağlanabilir." dedi."Teknoparklar bilişim ürünleri ihracatına odaklanmalı"Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, teknoparkların, bilişim ürünleri ihracatının ithalatından daha fazla olması konusuna odaklanmaları gerektiğini söyledi.Dernek olarak, son dönemde sıkça dile getirilen "beka sorunu" ifadesini ekonomi ve güvenlik açısından ele aldıklarını dile getiren Aktepe, bilişim alanında iş birliğinin artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.Üretimin hakim olduğu bir yapıdan bilgiye dayalı uzmanlaşmanın hakim olduğu bir sisteme doğru dönüşüm yaşandığını belirten Aktepe, "Farklı sektörlerdeki Ar-Ge faaliyetlerine ev sahipliği yapan teknoparkların gelişimi, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi gösteren gelişmelerden birisidir." diye konuştu.Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ajans olarak teknolojik tabanlı, sosyal ve kırsal girişimcilik alanlarında destek sağladıklarını söyledi.ASO Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar da Türkiye'nin yazılım konusundaki hedeflerine ulaşması için gerekli dinamizme ve genç nüfusa sahip olduğunu ifade etti. Başar, stratejik önem taşıyan alanlarda yerli ve milli yazılım politikalarının tam anlamıyla hayata geçirilmesi için çalıştıklarını bildirdi.Konuşmaların ardından bir panel düzenlendi, sonrasında da katılımcılara adlarına ağaç dikildiğini gösteren sertifikalar verildi.