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Veri Merkezleri Projelerinde Commwork Çözümleri

Commwork Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurucusu Egemen Karaca, veri merkezleri için tasarladıkları çözümleri Wise TV'ye anlattı.

24.11.2019 02:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 02:04
Commwork Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurucusu Egemen Karaca, veri merkezleri için tasarladıkları çözümleri Wise TV'ye anlattı. Karaca, veri merkezlerindeki data ve trafiğin bu merkezleri çok kritik bir duruma getirdiğini ifade etti. Veri merkezlerinin tasarımının da burada çok önemli bir rolü olduğunu söyleyen Karaca; "Hangi aşamadan dahil olursak olalım projenin tasarımını gözden geçiriyoruz. Son kullanıcıyla paylaşmamız gereken detayları mutlaka paylaşıyoruz. " dedi. Karaca, tasarım kısmından başlayarak test ve devreye alma kısmına kadar sürecin içerisinde olduklarını bunun da kusursuz bir altyapıyı beraberinde getirdiğini söyledi.

"Commwork olarak 10.000 metrekare beyaz alan tecrübemiz var. Türkiye'de çok değerli kullanıcılarla güzel projelere imza attık. " diyen Karaca, amaçlarının bu çalışmaların devam etmesi yönünde olduğuna işaret etti.
Veri Merkezleri Projelerinde Commwork Çözümleri

TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv


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