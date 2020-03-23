Verilen destekler güncel tutulmalı

ATSO ve tüm Türkiye 'deki Oda ve Borsalardan gelen talepleri TOBB Yönetim Kurulu olarak gündeme alarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu vasıtasıyla hükümet yetkililerine ilettiklerini ifade eden Başkan Davut Çetin, istenen desteklerin tamamının olmasa da bir kısmının yerine getirilmesinin umut verici olduğunu ifade etti. Alınan tedbirlerin sürekli olarak güncel tutulması gerektiğini de ifade eden Başkan Davut Çetin, "COVİD 19'un ülkemize girmesinden bu yana TOBB Yönetim Kurulu olarak hükümetimize bugüne kadar ilettiğimiz taleplerimizin 19'u sonuçlanmıştır" şeklinde konuştu.

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları biran önce yapılmalı

Özellikle bugün (23.03.2020)itibariyle hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin COVİD 19 virüs pandemisinden olumsuz etkilenen tüm işletmeler için çok önemli bir destek olduğunu söyleyen Başkan Davut Çetin, bu destekten en kısa zamanda tüm firmaların yararlanmasını tavsiye etti. Bu desteğin kapsamından henüz çok fazla işletme sahibinin haberi olmadığını dile getiren Başkan Davut Çetin, tüm üyelerin böylesine zor bir dönemde verilen her türlü desteği yakından takip etmelerini istedi.

Önlemlere çok dikkat edilmeli

COVİD 19'un yayılmasının ticari hayata çok büyük bir darbe vurduğunu da ifade eden Başkan Davut Çetin, tüm işletmeleri virüsün yayılmasını engellemek için önlem almaya davet etti. Özellikle üretim faaliyetinde bulunmayan ve iş hacminde azalma olan firmaların çalışmalarını bu dönemde evden yürütmelerine ya da geçici olarak ara vermelerine vurgu yapan Başkan Davut Çetin, "Bu dönemde Oda olarak her zaman üyelerimizin yanında olmaya büyük önem veriyoruz. Böyle dönemlerde alınacak desteklerin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu sebepten tüm üyelerimizi Odamızın hem sosyal medya hesaplarını hem de ATSO internet sitesinden takip etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

19 talebimiz karşılık buldu

TOBB Yönetim Kurulu'nun karşılık bulan talepleri hakkında da bilgiler veren Davut Çetin, "Oda ve Borsalar olarak bu zor günlerin atlatılmasında üzerimize düşen bütün sorumlulukları alarak üyelerimizi yalnız bırakmayacağız. Umarım hükümetimiz bu pandemi sırasında yeni destekleri de güncel olarak gerçekleştirecektir.

Bugüne kadar hükümetimizden sonuç aldığımız taleplerimiz şu şekilde;

-Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizayon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran'daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6'şar ay ertelenecek.

-KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL'nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere öncelik verilecek.

-Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave finansman desteği sağlanacak.

-Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek.

-İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

-Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.

-KOSGEB'in 30 Haziran'a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek.

-Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının yüzde 60'ına kadarının İşsizlik Fonu'ndan alınmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği süreci kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.

-Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacak.

-Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek.

-İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulacak.

-Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülecek.

-Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

-Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.

-Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar yüzde 1'e indirilecek

-Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

-Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.

-Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.

-Kapıkule Sınır Kapısı'nda tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak."

Başkan Davut Çetin, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin bir an önce bankalar tarafından üyelere verilmeye başlanmasını ayrıca çek-senet düzenlemesinin de hayata geçirilmesini talep etti.

Başkan Çetin sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bundan sonra da taleplerimizin takipçisi olacağız ve üyelerimize bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler