'Verilen Şansı İyi Kullandım'

Mustafa Pektemek
, "Kazanmamız gerekiyordu. Yardımlaşarak oynadık ve kazandık, mutluyuz" dedi.
Kişisel performansını da değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Hocamız şans verdiğinde hazır olmaya çalıştım. Verilen şansı iyi kullandım. Oynadıkça daha iyi olacağım" yorumunu yaptı.
'Gol sevinçleri yapmayı çok seviyorum' Beşiktaş
formasıyla ikinci golünü Ankaragücü
'ne atan Güven Yalçın kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maça çok iyi başladıklarını belirten genç forvet, "İlk golü bulduk ve devamı da geldi. Uzun zamandır bu kadar iyi oynamamıştık. İnşallah böyle devam eder" dedi. Golünün ardından dünya rekortmeni eski atlet Usain Bolt
'un sevincini yapan genç futbolcu, "Gol atmayı ve ardından gol sevinçleri yapmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Mustafa Pektemek
25 Kasım 2018 Pazar 09:07