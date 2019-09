Amazon.com'un Teknolojiden Sorumlu Üst Yöneticisi (CTO) Dr. Werner Volgels "Her geçen gün daha da güvenli sistemler kuracağımız ve verilerimizi kötü insanlardan koruyacağımız bir gelecek öngörüyorum." dedi.Amazon Web Services (AWS), start-uplara, işletmelere ve AWS meraklılarına çeşitli ücretsiz aktiviteler, eğitim atölyeleri ve etkinlikler sunan Türkiye'deki ilk Pop- Up Loft 'u başlattı. İstanbul'daki Galata Rum İlköğretim Okulu'nda düzenlenen Loft, 16 Eylül-27 Eylül 2019 tarihleri arasında sistem kuruculara, girişimcilere ve geliştiricilere, güçlü ve başarılı bulut tabanlı uygulamalar oluşturmalarına yardım edecek AWS kaynaklarına ve uzmanlarına erişme fırsatı sunacak.AWS Pop-up Loft'un açılış etkinliğinde konuşan Amazon.com'un CTO'su Dr. Werner Volgels bulut bilişimin, işletmelerin ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesine odaklanmalarını ve daha hızlı inovasyon yapmalarını sağlayarak Türkiye ve dünyadaki sanayileri dönüştürdüklerini vurguladı."Verilerimizi kötü insanlardan koruyacağımız bir gelecek öngörüyorum"Volgels, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulut teknolojisi dünyasının çok hızlı bir şekilde geliştiğini söyledi. Volgels, "Örneğin, bundan 5-10 yıl önce güvenlik bu kadar ön planda değildi. Ancak yaşanan veri ihlalleri sonucunda tüm organizasyonlar için kendilerini korumak birinci öncelik haline geldi. Nitekim bugün birçok işletmenin AWS servislerine geçiş yapmasının birinci nedeni güvenlik. Çünkü şirketler tüm altyapıyı kendi inşa etmeleri durumunda AWS'in müşterilerine sunduğu inovatif çözümlerle sağlayabilecekleri düzeyde bir güvenlik sağlayamayacaklarının farkında. Dolayısıyla her geçen gün daha da güvenli sistemler kuracağımız ve verilerimizi kötü insanlardan koruyacağımız bir gelecek öngörüyorum." diye konuştu.Bulut teknolojisinin önemli katkılarından birinin bilginin demokratikleşmesi olduğunun altının çizen Volgels, "Herkesin aynı işlem gücüne, aynı depolama kapasitesine, aynı veritabanlarına ve aynı analitik araçlara erişimi var. İster geleneksel, ister gerçek zamanlı, ister makine öğrenimi temelli tahmin analitiği olsun, artık bir işletmeyi rekabette ayrıştıran şeyler ne türde veriye sahip olduğu ve ne kadar iyi analitikler kullandığıdır." ifadelerini kullandı.- AWS Pop-Up Loft IstanbulGirişimcilere, geliştiricilere ve teknik uzmanlara yönelik çeşitli etkinliklere ziyaretçilerin ücretsiz olarak erişebildiği bir topluluk alanı sağlayan AWS Pop-up Loft'un ev sahipliği yaptığı etkinlikler arasında, AWS iş ortaklarının ve müşterilerinin sunumları ve uygulamalı atölye çalışmaları ile yapay zeka, makine öğrenimi, 'serverless' mimari, IoT gibi bir çok konuyu kapsayan teknik sohbetler yer alıyor.Loft katılımcıları, AWS'nin en yetkin uzmanları ile görüşerek AWS Çözüm Mimarlarından ve AWS fikir önderlerinden teknik rehberlik alabiliyor. Katılımcılar ayrıca, Loft kapsamında 18 Eylül'de düzenlenecek We Power Tech oturumu ile 19 Eylül'de gerçekleştirilecek Transformation Day ve 25 Eylül'de gerçekleştirilecek Startup Day gibi endüstri etkinliklerine katılarak derinlemesine bilgi alma fırsatına sahip oluyor. AWS Pop-up Loft İstanbul, Peak, Commencis, Tech Data, Netapp, Hitachi, Cisco, Equinix, Bestcloudforme, Insider, Logo, V-count ve Türk Telekom şirketlerinin yanı sıra eğitim sponsorları olarak Bilgeadam ve Yönetim Akademi'nin desteğiyle hayata geçiriliyor.