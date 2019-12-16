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Verim ve kalite çiftçiyi memnun etti

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, buğday, ayçiçeği ve çeltik hasadının Türkiye genelinde verimli ve kaliteli geçtiğini söyledi.

16.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:08Verim ve kalite çiftçiyi memnun etti
Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, buğday, ayçiçeği ve çeltik hasadının Türkiye genelinde verimli ve kaliteli geçtiğini söyledi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, 2019 yılında gerçekleşen hasat dönemlerini değerlendirdi.

Buğday'da en verimli yılı yaşadıklarını açıklayan Başkan Arabacı, "Daha önceki yıllarda verimin iyi ancak kalitenin düşük olduğuna dikkat çekti. Bu yıl hem verimin hem de kalitenin iyi olduğunu söyleyen Arabacı, Türkiye'nin genelinde buğdayda kalite ve verim yüzleri güldürdüğünü belirtti.

Ayçiçeğinde de hastalıklara rağmen verimin yüksek olduğunu vurgulayan Arabacı, her şeye rağmen önceki yıllara oranla Edirne genelinde verimde artış olduğunu ifade etti.

Çeltik hasadında güzel bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Başkan Arabacı, verimin yüksek olduğunu belirterek, açıklanan fiyatların ilk günlerde çiftçiyi memnun etmese de, fiyatların ilerleyen günlerde piyasada oturulmasıyla birlikte istedikleri fiyata ulaştıklarını vurguladı.

Başkan Arabacı, 2020 yılı için kanola ve buğday ekimini gerçekleştirdiklerini belirterek, "2020 yılı inşallah çiftçi için verimli bereketli kaliteli bir yıl olur" dedi. - EDİRNE

Hüseyin Arabacı, Edirne, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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