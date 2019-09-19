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Verimli arı sezonuna teşekkür için şükür duasına çıkan arıcılar, arıların saldırısına uğradı

Arıcılığın geçen yıla kıyasla bu yıl daha verimli geçmesi üzerine 'şükür duasına' çıkan arıcılar arıların saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan arıcılar, çareyi alandan uzaklaşmakta buldu.

19.09.2019 20:11

Van Arıcılar Birliği, önceki seneye kıyasla verimli bir sezon geçirdikleri gerekçesiyle şükür duasına çıktı. Ancak dua için toplanan arıcılar, arıların saldırısına uğradı.

Vanlı Arıcılar, arıcılık sezonu başlamadan önce verimsiz geçen önceki sezonu değerlendirmek üzere bir araya gelmişti. Van'ın Bahçesaray ilçesinde toplantı yapan arıcılar, mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasını ve küresel ısınmayı olumsuz sonuçlara sebep olarak göstermişti. Aynı durumun yaşanmaması için toplanan arıcılar, haziran ayının başında sezonu açarken, 'bal' duasına çıkmıştı.

Arıların saldırısı, üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın dua okuduğu sırada başladı.

TELAŞLA ALANDAN UZAKLAŞTILAR

Telaşa kapılan protokol, toplanılan yerden yaklaşık 100 metre uzaklaştı.

Tören, uzaklaşılan noktada sürdü. Duanın ardından katılanlara, kovanlardan bal çıkarılarak ikram edildi.

Şükür duasına Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Abdullah Başer, Van Tarım Müdürü İbrahim Görentaş, Arıcılar Derneği Başkanı Halil Tandoğan ve bazı arıcılar katıldı.

Verimli arı sezonuna teşekkür için şükür duasına çıkan arıcılar, arıların saldırısına uğradı

Bahçesaray, 3. Sayfa, Yaşam

YORUMLAR(9)
72:ŞİMDİDE CAMİLERDE KOLTUKLARDA NAMAZ KILMAK MODA OLMUŞ BEN O KOLTUKLARIN TABÜRELERİ VE SANDALYALARI GÖRÜNCE HEPSİNİ KIRASIM GELİYOR CAMİLERİ HAŞA KİLİSELERE CEVİRDİLER YAKINDA HEPİMİZ SIRALARDA MNAMAZ KILACAĞIZ
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72:KİMKİ BU DİNE ZARAR VERİRSE ALLAH ONU BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN
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72:ANA BİRDE MÜFTÜ GİTMİŞ SONUMUZ HİÇ PARLAK DEĞİL
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72:SUHUF KUHUF VE YAĞMUR DUASINDAN BAŞKA BÖYLE BİR İBADET YOK DİYANETİ DERHAL BU HOCALARI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇMASI LAZIM BUNLAR DİNE ZARAR ŞEYLERDİR YOKSA DUA EDERSİN İSTERSİN O BAŞKA ŞEY BUNA DİYECEK BİR ŞEY YOK YOKSA MAAZALA YAIN BAŞKASI BİLMEM FARKLI DULARA ÇIKAR ÖNÜNE GEÇEMESSİN
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:Kan dökmeyin,zekatınızı verin,yetime ve kimsesize yardım edin, riyakar değil hakiki Müslüman olun,bunlara gerek kalmadan duanız kabul olur!
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DÜRBÜNLÜ:balın zekatı verilmediyse arılar saldırır,duada kabul olmaz.
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ERCAN:ne cahil urartulularsınız yav :D
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A.ONLER:Allah akıl versin
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72:YA BU MÜBAREK DİNİ HER ŞEYE ELET ETTİNİZ BİRDE YANINIZA İMAMLARI TOPLAMIŞSINIZ SİZ ÖNCE GEÇEN SENENİN ZEKATINI VERİN DE ONDAN SONRA VERİM BEKLEYİN ARI KAFALILAR
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