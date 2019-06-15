Verimli Enerji Kullanımının Neferleri AOSB'de

Sanayiciler ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi kapsamında, AOSB Müdürlüğü Seyhan Salonu'nda düzenlenen seminer yoğun katılımla gerçekleşti.

Seminerde, sanayide enerji verimliliğinin uluslararası rekabet gücü açısından önemine, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun minimize edilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Konusunda uzman yedi konuşmacının sunum yaptığı seminerde, ''Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği - Detaylı Enerji Etüdü'', '' Enerji İzleme'', '' Enerji Yönetimi, Türkiye de Enerji Fiyatları ve Enerji Yönetimi'','' Endüstriyel İşletmelerde TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'','' Sıfır Atık Politikası'', ''Verimlilik Artırıcı Proje "VAP" ve Finansman'' konularına değinildi.

Ekosmart Enerji Satış ve Pazarlama Sorumlusu Enerji Sistemleri Mühendisi Nurdan Kaplan'ın konuşmasıyla başlayan seminer, Ekosmart Enerji Teknik Müdür Yardımcısı Enerji Sistemleri Yüksek Mühendisi Hilal Bilgin, Schneider Elektrik Enerji İzleme Sistemleri Satış Danışmanı Serkan Pamay, Vtc Enerji A.Ş. Portföy Yöneticisi Merve Kaçmaz, Ekosmart Enerji Kalite ve Enerji Yönetim Sistemleri Uzmanı Enerji Sistemleri Mühendisi Özgül Koçak, Akkaya Çevre Danışmanlık Şirketi Genel Koordinatör Yardımcısı Çevre Mühendisi Savaş Karakütük ve Ekosmart Enerji Satış ve Pazarlama Müdürü Saddetin Koç'un sunumuyla devam etti.

AOSB Akademi kapsamında düzenlenen seminere katılan sanayiciler ve çalışanlar, sunumların sonunda merak ettikleri konuları, alanında uzman konuşmacılara danışma fırsatı buldu.