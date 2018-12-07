Verimlilik ve Teknoloji Fuarı başladı

07 Aralık 2018 Cuma 17:25



07 Aralık 2018 Cuma 17:25

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı başladıFuarda Hürjet'in prototipi ve Mini Ada isimli robot yoğun ilgi gördüANKARA - Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, ATO Congresium'da başladı. Fuarda en çok ilgi gören ise jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hürjet Projesi kapsamında ortaya çıkan prototip ve Akınrobotıcs tarafından üretilen ADA GH6 ve Mini ADA isimli robotlar oldu. Savunma, sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım, sağlık sektörlerindeki teknolojileri kapsayan fuarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), ASELSAN, HAVELSAN, TÜRKSAT, TÜBİTAK, AKINSOFT gibi firmalar yer aldı. Türk Hava Kuvvetlerinin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçlarını hedef alarak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hürjet Projesi kapsamında ortaya çıkan prototipte katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı fuarda, en çok ilgi çeken ürünlerden bir diğeri de AkınRobotics tarafından geliştirilen ADA GH6 ve Mini ADA isimli robotlar oldu. Market, Havaalanı, Kafe gibi alanlarda ihtiyaca yönelik dizayn edilen robotlar hakkında bilgi veren AkınRobotics'te görev yapan yazılım mühendisi Kamil Faruk Yel, "Bu robotları temel anlamda siz ne isterseniz ona programlayabilecek şekilde dizayn ediyoruz. Fiziğinin müsaade ettiği ölçüde gerçekleştiriyor bunları. Bir market sahibi alıp bunu ben kasiyer olarak kullanacağım, bir havaalanı alıp ben yer hizmeti olarak kullanacağım veya bir kafe sahibi alıp ben bunu garson olarak kullanacağım diyebilir. Tamamen kendi geliştirdiğimiz bir ara yüzümüz var. Oradan robotun hangi sese hangi cevapları vereceğinden tutunda hangi hareketleri gördüğünde ne yapacağı gibi her şeyi orada bir ağ olarak oluşturuyoruz ve bu ağı robotun üzerine programlayıp yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı.Robotların fiyatları hakkında da bilgi veren Yel, "Fiyatlarımız opsiyonel olarak değişmektedir. Mini Ada serimiz 82 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmakta, Mini Ada'nın bir üst versiyonu, özellikleri geliştirilmiş olan GH6 robotumuz ise 107 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Fark olarak aralarında, GH6 robotlarda 6 eksen robot kolu varken, Mini Ada'da 3 eksen robot kolu var. Dolayısıyla yapabileceği hareketler biraz daha sınırlı. GH6'da çift kamerayla görüntü alınırken derinliğe girilebiliyor ama Mini Ada'da tek kamera bulunuyor" dedi.