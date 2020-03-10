Versace, 9 milyon lirasını tahsil edemedi
Dünyaca ünlü lüks İtalyan markası Versace taklitlerinin peşine düştü ve gömlekten, ayakkabıya, çantadan tişörte bir dizi ürünün imalatını yaptıran Bosca Fashion Group'tan tazminat istedi.
10.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:31
Dünyaca ünlü lüks İtalyan markası Versace taklitlerinin peşine düştü ve gömlekten, ayakkabıya, çantadan tişörte bir dizi ürünün imalatını yaptıran Bosca Fashion Group'tan tazminat istedi. Versace davayı kazansa da 9 milyon lirayı bulan alacak tahsil edilemedi.
Kaynak: Dunya.com
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