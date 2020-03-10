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Versace, 9 milyon lirasını tahsil edemedi

Dünyaca ünlü lüks İtalyan markası Versace taklitlerinin peşine düştü ve gömlekten, ayakkabıya, çantadan tişörte bir dizi ürünün imalatını yaptıran Bosca Fashion Group'tan tazminat istedi.

10.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:31
Versace, 9 milyon lirasını tahsil edemedi
Dünyaca ünlü lüks İtalyan markası Versace taklitlerinin peşine düştü ve gömlekten, ayakkabıya, çantadan tişörte bir dizi ürünün imalatını yaptıran Bosca Fashion Group'tan tazminat istedi. Versace davayı kazansa da 9 milyon lirayı bulan alacak tahsil edilemedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Versace, Ekonomi
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