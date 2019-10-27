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Verstappen Meksika'da 4. cepten kalkacak

Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının en iyi derecesine imza attığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Meksika Grand Prix'sine, aldığı ceza yüzünden 4. sıradan başlayacak.

27.10.2019 10:28Verstappen Meksika'da 4. cepten kalkacak
Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının en iyi derecesine imza attığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Meksika Grand Prix'sine, aldığı ceza yüzünden 4. sıradan başlayacak.
Uluslararası Otomobil Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mercedes'ten Valtteri Bottas'ın sıralama turlarının 3. seansındaki kazası sonrası yavaşlamayan Max Verstappen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sürücüleri uyarmak için sallanan sarı bayrağa aldırış etmeyen Verstappen'e, 3 sıra geriden başlama cezası verildi.
Hollandalı pilotun ceza sonucu 4. cebe gerilemesiyle Ferrari'den Charles Leclerc, mücadeleye "pole pozisyonu"ndan başlayacak. Diğer Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel 2'nci, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise 3. cepten kalkacak.
Hamilton'ın 6. şampiyonluğunu garantileme ihtimalinin bulunduğu Meksika Grand Prix'si, bugün TSİ 22.10'da koşulacak.

Dünya Şampiyonası, Max Verstappen, Meksika, Spor

Kaynak: AA

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