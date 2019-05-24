Verve ve Rolling Stones arasındaki 'Bitter Sweet Symphony' şarkısının telif hakkı anlaşmazlığı...

Müzik tarihinin en çetrefilli telif hakkı tartışmalarından biri sonuca bağlandı.

1990'lı yılların başında kurulduktan sonra birkaç defa bir araya gelip dağılan İngiliz The Verve grubunun solisti Richard Ashcroft, 'Bittersweet Symphony' şarkısının telif haklarını sonunda Rolling Stones'tan aldı.

Rolling Stones'un Andrew Oldham Orkestrası tarafından kaydedilen 1965 tarihli The Last Time şarkısının melodisini 1997 yılında piyasaya çıkan Bittersweet Symphony adlı şarkısında kullanan Richard Ashcroft, yaşanan telif hakkı anlaşmazlığı yüzünden şarkının bütün haklarını kaybetmişti.

Richard Ashcroft yaşam boyu başarı ödülü aldığı İngiliz sanatçı Ivor Novello adına verilen ödüllerin dağıtıldığı törende, Rolling Stones'tan Mick Jagger ve Keith Richards'ın 'yüce gönüllü' hareketi sayesinde geçen ay itibariyle Bittersweet Symphony'nin bütün haklarını geri aldığını açıkladı.

Bittersweet Symphony, yayınladığı yıl ABD ve İngiltere'de listelerde çok üst sıralara çıkmıştı.

https://www.youtube.com/watch'v=1lyu1KKwC74

Anlaşmazlık neden yaşandı?

Rolling Stone dergisine göre anlaşmazlığın kaynağı olan olay şu şekilde yaşandı:

Richard Ashcroft, sözlerini yazdığı Bittersweet Symphony'nin melodisi için şarkının haklarının yarısı karşılığında Rolling Stones'un Andrew Oldham Orkestrası tarafından kaydedilen 1965 tarihli The Last Time şarkısının beş notalık kısmını kullanma iznini aldı.

Ancak Rolling Stones'un o dönemki menajeri Allen Klein, Verve'in anlaşılandan şarkının daha uzun bir kısmı kullandığını söyleyerek şirketi ABKCO üzerinden kendisi ve The Last Time şarkısının bestecileri Mick Jagger ve Keith Richards adına dava açtı.

Sonuçta şarkının bütün hakları ABKCO, Jagger ve Richards'a devredildi.

Verve'ün basçısı Simon Jones olayla ilgili şu yorumda bulunmuştu: "50/50 bölüşeceğimiz konusunda anlaşmıştık. Ancak şarkının çok iyi gittiğini görünce ortaya çıkıp yüzde 100'ünü istiyoruz ya da albümü raflardan toplarız dediler, başka bir şansımız kalmadı."

Rolling Stones'un bir başka menajeri Andrew Loog Oldham ise Verve'e 1,7 milyon dolarlık mekanik telif hakkı davası açtı, böylece Verve şarkı üzerindeki bütün haklarını kaybetti.

Şarkı istemedikleri halde Nike reklamında kullanıldı ve Verve bundan hiçbir gelir elde edemedi. Aynı zamanda Bittersweet Symphony en iyi şarkı Grammy'sine aday gösterildi, ancak adaylıkta Mick Jagger ve Keith Richards'ın adı geçiyordu.

Rolling Stone dergisi, şarkının bir kısmının orkestra aranjörü David Whitaker tarafından yazıldığını, ancak Whitaker'ın adının hiçbir yerde geçmemesinin de büyük bir ironi olduğunu söylüyor.

Richards'a 1999 yılında Verve'e adil davranılıp davranılmadığı sorulduğunda, müzisyenin cevabı, "Benim burada hiçbir ayarım yok, bu tamamen ciddi bir avukat işi. Verve daha iyi bir şarkı yazabilirse parayı tutabilir" olmuştu.

Ashcroft, BBC'ye ise yaşanan bu son gelişmenin Klein'ın oğlu ve Rolling Stones'un yeni menajeri Joyce Smith ile yapılan müzakereler sonunda meydana geldiğini söyledi.

Ashcroft bu sayede, futboldan daha çok zevk alacağını aktarıyor: "İngiltere'nin milli maçlarından önce bu şarkıyı çalıyorlar, sonunda arkama yaslanıp anın tadını çıkarabileceğim."