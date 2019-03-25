Vespa Artık Elektrikli

CARMEDYA - Motosiklet
dünyasının moda markası Vespa, geleceğin ulaşım çözümlerini günümüze kadar taşıyor.
Motosiklet dünyasının en köklü markalarından Vespa,Elettrica modeliyle motosiklet dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor. Yıllardanberi süregelen ikonik Vespa tasarımını, yenilikçi detaylarla harmanlayan VespaElettrica, 49 bin 900 TL'lik lansman özel satış fiyatıyla Türkiye
'de satışasunuldu. İtalya
'nın Pontedera bölgesinde üretilen ve Piaggio Grubu'nunelektriksel hareketlilik konusundaki araştırmalarının öncüsü olan VespaElettrica, modele özgü gövde rengi ve mavi renk detaylarıyla ön plana çıkıyor.Vespa Elettrica, tamamen elektrikli olan motoruyla çevreci olduğu kadar,sürücülerine şehir içi yollarda, tamamen sessiz, çevik ve keyifli bir yolculuksunuyor. Vespa Elettrica bu özelliği ile gürültü kirliliğine karşı koyarakşehirleri daha sakin ve yaşanabilir hale getirmeye yardımcı oluyor.
4 saatte şarj oluyor
4 saat gibi kısa sürede şarj olabilen Elektrikli Vespa,1.000 tam şarj işlemi boyunca mükemmel verimlilik sağlıyor. Bu, şehirlerarasıulaşım için üretilmiş bir aracın yaklaşık 10 yıllık kullanımına eşdeğer olan50.000 ile 70.000 km arasında bir sayıya tekabül ediyor. Anlık 4 kWs, sürekliolarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten Vespa Elettrica, performans anlamındageleneksel içten yanmalı motora sahip motosikletleri de aratmıyor.
Akıllı telefon uygulaması
Ayrıca yenilikçi Vespa, aynı zamanda multimedya platformusayesinde motosikletle ilgili birçok veriye akıllı telefonlar üzerinden deerişim imkanı tanıyor. Elektrikli Vespa'da yer alan ve 4.3 inç boyutundaki TFTgösterge tablosu, ışık koşullarına ve dört seviye parlaklık ayarına uyarlayanalaca karanlık sensörü sayesinde kolay okunuyor. Ekranın merkezinde hız,seçilen sürüş modları, km cinsinden kalan mesafe ve akü şarjı (%) gibi anabilgileri yer alırken, akıllı telefonda yer alan Elekrikli Vespa Uygulaması ilede araca bağlanarak tüm mesaj ve bildirimler, TFT ekran üzerinden ulaşım imkanıtanıyor.
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Motosiklet, İtalya, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com