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Vestel Beyaz Eşya, Afyon Kocatepe Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

Vestel Beyaz Eşya ve Afyon Kocatepe Üniversitesi arasında öğrencilerin mesleki gelişimine destek vermek, yeni ürün ve teknoloji geliştirme platformları oluşturmak ve üniversite-sanayi iş birliğini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

12.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:18
Vestel Beyaz Eşya, Afyon Kocatepe Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı
Vestel Beyaz Eşya ve Afyon Kocatepe Üniversitesi arasında öğrencilerin mesleki gelişimine destek vermek, yeni ürün ve teknoloji geliştirme platformları oluşturmak ve üniversite-sanayi iş birliğini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Vestel Beyaz Eşya A.Ş. Ege Bölgesi'ndeki üniversiteler ile iş birliği yaparak AR-GE projeleri geliştirmeye devam ediyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olmak üzere birçok üniversite ile iş birlikleri yapan Vestel Beyaz Eşya, bölgedeki tüm üniversitelere ulaşmayı hedefliyor. Vestel Beyaz Eşya, bu iş birlikleriyle üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikimi ile yerli kaynakların kullanımını artırmaya yönelik projeler geliştirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında Vestel Beyaz Eşya Ar-Ge yöneticileri, üniversite öğrencilerine Vestel'in dünyada teknoloji, inovasyon, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 alanlarındaki başarılarını aktardıktan sonra AR-GE mühendisleri ile üniversitenin akademisyenleri bir araya gelerek, sektördeki ithal ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik çalıştay gerçekleştiriyorlar.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Akıllı Ürünler, Akıllı Fabrikalar' konferansı sonrasında düzenlenen çalıştayın ardından 3 farklı projenin hayata geçirilmesi için Manisa Vestel City'de protokol töreni düzenlendi. Protokol törenine Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Vestel, Ekonomi

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