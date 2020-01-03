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Vestel Beyaz Eşya'dan 18,4 milyon avroluk kredi sözleşmesi

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH ile 18 milyon 350 bin avro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

03.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:26 Vestel Beyaz Eşya'dan 18,4 milyon avroluk kredi sözleşmesi
Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH ile 18 milyon 350 bin avro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Şirketimizin pazardaki konumunu güçlendirmeye ve artan müşteri taleplerini karşılamaya yönelik yapılan kapasite artışı yatırımlarının finansmanı için, uzun vadeli borçlanma stratejimiz paralelinde, şirketimiz ile AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH arasında, HERMES garantili, 18 milyon 350 bin avro tutarında, 6 ayda bir eşit taksit ödemeli ve 10 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzalanmış olup kredi kullanımlarına başlanmıştır."

Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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