Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Vestel'den evde kalanlar için küçük ev aletleri kampanyası - Ekonomi

Vestel'den evde kalanlar için küçük ev aletleri kampanyası

Vestel, koronavirüs nedeniyle evde kalanlar için küçük ev aletlerinde kampanya başlattı.

20.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:38
Vestel'den evde kalanlar için küçük ev aletleri kampanyası
Vestel, koronavirüs nedeniyle evde kalanlar için küçük ev aletlerinde kampanya başlattı.
Vestel'in açıklamasına göre, evden çalışma, sosyal izolasyon, okulların tatil olması gibi nedenlerle vatandaşlar evden daha fazla vakit geçirecek. Şirket, bu kapsamda kampanya başlattığı bazı küçük ev aletlerinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı sağlıklı tarifler hazırlama imkanı sunuyor.
Hem sıcak hem soğuk tariflerde kullanılabilen, 7 farklı akıllı program ve pişirme fonksiyonuyla Vestel Ziyafet Pişirici Blender, 1399 TL yerine 1199 TL fiyatıyla Vestel.com.tr'de alıcılarını bekliyor. Blender alana Ziyafet Tarifleri Kitabı hediye ediliyor. 10 kademeli hız ayarı ve 5 litrelik paslanmaz çelik karıştırma haznesiyle ön plana çıkan Tarçın Stand Mikser 1299 TL'den 1199 TL'ye düşmüş durumda.
Vestel Enerjik Vita katı meyve sıkacağı Vestel.com.tr üzerinden 999 TL'ye satın alınabilir. Vestel Küçük Ev Aletleri'nin aranan üyelerinden olan ve her moda uygun, sağlıklı öğünler hazırlamayı mümkün kılan Mix&Go 239 TL'lik fiyatıyla tercih sebebi oluyor. 12 fincan kapasiteli Vestel Taze Kahve Makinesi 999 TL'ye alıcılarını bekliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Ekonomi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Ekonomi
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Ekonomi
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İBB’den Kovid-19 önlemi! İstanbul’daki ulaşımda bir devre ara verildi Ekonomi
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Ekonomi
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Ekonomi
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak

Son Dakika Haberleri

Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor - Ekonomi Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında - Haberler İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek - Ekonomi Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak - Ekonomi Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler - Ekonomi
Loading