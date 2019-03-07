Vestel'den İlk Dört Ayda Bin 300 Kişilik İstihdam

Vestel'in açıklamasına göre, şirket, istihdam seferberliği kapsamında 4 ayda bin 300 kişiye yeni istihdam oluşturacak. Ocak, Şubat ve Mart aylarında bin 50 kişiye iş imkanı sağlayan Vestel, Nisan'da 250 kişiyi daha istihdam edecek. Böylece Vestel yılın dört ayında bin 300 kişi istihdam ederek çalışan sayısını 17 bin 300'e çıkarmış olacak.

İHRACAT GELİRLERİ GEÇEN YIL YÜZDE 31 ARTTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, satış gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde eden bir marka olarak Türkiye'nin teknoloji ihracatına en önemli katkıyı yapan şirketlerden olduklarını bildirdi.

Geçen yıl cirolarının ihracat gelirlerinde yaşanan güçlü büyümeyle 2017'ye göre yüzde 31 artışla 15,9 milyar liraya ulaştığını aktaran Erdoğan, 155 ülkeye yaptıkları ihracatla 21 yıldır kendi sektörlerinin bu alanda şampiyonu olduklarını kaydetti.

"ÜLKEMİZE FAYDA SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, ürettikleri teknolojilerle hem dünyanın dikkatini çektiklerini hem de Türkiye'nin cari açığının kapanmasına katkıda bulunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye için her geçen gün daha fazla üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. İstihdam seferberliği kapsamında yılın ilk 70 gününde 16 bin kişilik istihdam ordumuza bin 50 kişi daha ekledik. Nisan'da 250 kişi daha iş başı yapacak. Vestel olarak her zaman olduğu gibi yine sorumlulukla hareket ediyoruz. Üretmek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı yapmanın yanı sıra istihdam hedeflerine destek olmayı çok önemsiyoruz. Türkiye'nin güçlü geleceği için ihtiyaç olan her alanda gayret göstererek, ülkemize de fayda sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA