Vestel'e 4 Felis Ödülü

Vestel
, Mediacat
dergisi tarafından düzenlenen Türkiye
'nin en prestijli pazarlama iletişimi ödüllerinde 4 Felis aldı.
Vestel'den yapılan açıklamaya göre, pazarlama iletişimi alanında bu yıl 13. kez dağıtılan Felis Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.
Toplam 3 bin 280 başvurunun yapıldığı 13. Felis Ödülleri'nde Vestel, "Entegre Kampanyalar", "Film" ve "Ufuk Açan Dijital Fikirler" kategorilerinde 4 ödül aldı.
Vestel, "Entegre Kampanyalar" kategorisinde "Anneler Günü
Kampanyası" ve "V Hepyeni-Abonelik Devrimi" ile 2 Felis, "Film" kategorisinde "V Hepyeni- Abonelik Devrimi" ile bir Felis, "Ufuk Açan Dijital Fikirler" kategorisinde de "Ben Robot Değilim" projesi ile bir Felis kazandı.
Türkiye,Mediacat,Vestel
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:25