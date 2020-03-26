Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vestel Elektronik üretime bir hafta ara verecek

Vestel Elektronik Covid-19 salgını nedeniyle 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara vereceğini açıkladı.

26.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:56
Vestel Elektronik üretime bir hafta ara verecek

Vestel Elektronik Covid-19 salgını nedeniyle 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara vereceğini açıkladı.

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ve en büyük pazarımız olan Avrupa'nın salgının yeni merkezi haline gelmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı müşterilerimizden gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle, üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden Şirketimiz, 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara verecektir. Üretim dışında kalan faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde devam edecektir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Vestel, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Vestel Elektronik üretime bir hafta ara verecek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Ekonomi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Ekonomi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
Bakan Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip iki bölgeyi uyardı Ekonomi
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Ekonomi
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Korona küresel talebi Türkiye’ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir Ekonomi
Korona küresel talebi Türkiye'ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:23: Ticaret normal akışına dönüyor - Ekonomi 14:20: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi 14:20: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi 14:18: Elektrik fiyatlarına yılın ikinci çeyreğinde zam yapılmayacak - Ekonomi 14:17: Trakya'daki fabrikalarda üretime 'koronavirüs' arası - Ekonomi 14:01: Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak - Ekonomi 13:35: Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi - Ekonomi 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:02: Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu - Ekonomi 12:16: Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı - Ekonomi 11:56: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak - Ekonomi 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler